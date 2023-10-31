شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Resident Evil Village متاحة الآن على أجهزة iPhone 15 Pro وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Capcom لعبة Resident Evil Village لطرازات iPhone 15 Pro وأجهزة iPad المزودة بمعالج M1، اللعبة متاحة الآن للتنزيل بحجم 7.92 جيجابايت من متجر التطبيقات، يمكن للاعبين تجربتها مجانًا وفتح اللعبة الكاملة بسعر خاص قدره 15.99 دولارًا - وهو خصم بنسبة 60% يستمر حتى 20 نوفمبر، وفقاً لموقع macrumors.

تعد لعبة Resident Evil Village عبارة عن قصة رعب مؤرقة من بطولة سيدة مصاصة دماء طويلة جدًا وأنيقة (وبعض الوحوش الأخرى بالتأكيد).

من المقرر إصدار Resident Evil 4 Remake في وقت لاحق من هذا العام لطرازات iPhone 15 Pro وiPad (M1 والإصدارات الأحدث وmacOS لا يزال متجر التطبيقات يدرج اللعبة على أنها "قريبًا - متوقع في 31 ديسمبر 2023"، ولكن هذا عنصر نائب ويمكن أن تأتي اللعبة في وقت أقرب بكثير، هناك تكهنات بإمكانية إصدارها فورًا بعد حدث "Scary Fast" القادم من Apple.

تم عرض Resident Evil 4 Remake و Resident Evil Village خلال إعلان Apple عن iPhone 15 Pro‌ في سبتمبر، يتم تشغيل ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Max بشريحة A17 Pro التي تتميز بوحدة معالجة رسومات جديدة تمامًا مع تتبع الأشعة المسرع للأجهزة، مما يتيح تشغيل ألعاب وحدة التحكم المنقولة على iPhone بأداء شبه مكافئ.

تم دمج دعم DisplayPort في منفذ USB-C في جميع طرز iPhone 15، مما يعني أن الأجهزة يمكنها أيضًا إخراج الفيديو بسرعة تصل إلى 4K / 60 هرتز محليًا إلى شاشة خارجية أو تلفزيون مزود بـ DisplayPort مزود بكابل USB-C إلى DisplayPort مدعوم.

في أجهزة iPhone السابقة المزودة بمنفذ Lightning، يقتصر عرض الفيديو على 1080 بكسل باستخدام محولات Lightning-to-HDMI أو Lightning-to-VGA من Apple.

سيكون لدى Resident Evil 4 Remake تقدم متبادل على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS في المقابل، تتمتع Resident Evil Village بتقدم متبادل على iPadOS وiOS فقط، لأنها متاحة بالفعل على macOS، في حين أن إصدار iOS وiPadOS هو عملية شراء فردية.