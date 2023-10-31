شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء صينيون يقومون بزراعة الخضراوات في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم رواد الفضاء الصينيون "شنتشو 16" بزراعة الخضراوات على متن محطة "تيانجونج" الفضائية، كجزء من خطط استكشاف الفضاء في المستقبل، وفقاً لموقع space.

كان قائد المهمة جينج هاي بنغ والنجمان الصاعدان تشو يانغ تشو وجوي هاي تشاو على متن "تيانجونج" منذ أواخر مايو ومن المقرر أن يعودا إلى الأرض في 31 أكتوبر، بعد تسليم السيطرة على المحطة إلى طاقم مهمة شنتشو 17 الذي وصل حديثًا.

أمضى جينج ورفاقه وقتًا في زراعة الخضار باستخدام مجموعتين من المعدات المتخصصة، وبدأت العملية الأولى في يونيو، وحصدت أربع دفعات من الخس، وتم تشغيل المحطة الثانية في أغسطس لزراعة الطماطم الكرزية والبصل الأخضر.

كما أنشأ المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء نسخًا طبق الأصل على الأرض، مما يسمح للباحثين بمقارنة النتائج وتحليل الاختلافات بشكل أكثر دقة في كيفية نمو النباتات في الفضاء وعلى الأرض، ويقول الباحثون إن هذا جزء من خطة طويلة المدى للمساعدة في استكشاف الفضاء السحيق.

وقال يانج رينزي، الباحث من المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء، لقناة CCTV،:"يعد جهاز زراعة الخضروات هذا جزءًا أساسيًا من نظام التحكم البيئي ودعم الحياة بالكامل، ويتم استخدامه في الفضاء للتحقق من التقنيات ذات الصلة، وفي المستقبل، سنركز على الزراعة السريعة والواسعة النطاق" .

وقال يانج: "يمكن تطبيق النظام في مجال استكشاف الفضاء السحيق، بما في ذلك مهمات الهبوط المأهولة على سطح القمر والمريخ".

كجزء أساسي من نظام ECLSS، يمكن للنباتات المزروعة من أجهزة الزراعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء لتوليد الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، ومن ثم تجديد وتنقية المياه عن طريق النتح.

وتعمل الصين على إرسال رائدي فضاء إلى القمر قبل عام 2030، وتخطط أيضًا لبناء قاعدة قمرية، تسمى محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، في العقد المقبل، وإن الهبوط المأهول على المريخ أمر بعيد المنال، ولكن تمت الإشارة إلى الكوكب الأحمر كوجهة مستقبلية لرحلات الفضاء الصينية.