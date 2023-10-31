شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة على iPhone .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يعرف معظم مستخدمي iPhone ذلك، ولكن من الممكن حذف جهات اتصال متعددة في نفس الوقت في iOS، المشكلة، هى أن تنفيذ أبل لهذه الوظيفة يختلف عن إجراءات الحذف المجمع المماثلة التي يتم تنفيذها في الرسائل والبريد، لذلك ليس من الواضح على الإطلاق كيف يتم ذلك.

حتى وقت قريب، لم يكن من الممكن حذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة إلا عن طريق تسجيل الدخول إلى iCloud عبر المتصفح، هناك طريقة أخرى تعرف عليها:

كيفية حذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة على iPhone:

1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على ‌iPhone، أو افتح تطبيق الهاتف واضغط على جهات الاتصال.

2- ابحث عن مجموعة جهات الاتصال التي تريد حذفها.

3- باستخدام إصبعين، اضغط مع الاستمرار على جهة اتصال في القائمة، ثم اسحب أصابعك لأعلى أو لأسفل لتمييز جهات الاتصال المجاورة كتحديد.

4- حرر أصابعك لإنهاء اختيارك، إذا كنت تريد إضافة جهة اتصال أو جهات اتصال أخرى إلى التحديد، فكرر الخطوة 3 أعلاه، بخلاف ذلك، اضغط لفترة طويلة بإصبع واحد على أى جهة اتصال محددة، ثم اضغط على حذف جهات الاتصال [X] في القائمة المنسدلة.

5- اضغط على حذف جهات الاتصال في رسالة التأكيد.