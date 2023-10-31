تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp قد يقدم قريبًا دعمًا لمفتاح المرور لنظام iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد تطبيق واتساب على آيفون لتقديم ميزة جديدة وهي دعم مفتاح المرور. وتم الكشف عن ذلك عبر باحث البرمجيات aaronp613، والذي اكتشف هذه الوظيفة ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة الشهير للغاية.

تروج شركة أبل لتفوق مفاتيح المرور على كلمات المرور التقليدية، حيث يتم إنشاؤها بشكل فريد لكل حساب بواسطة جهاز المستخدم الخاص.

ويساعد هذا في تقليل التعرض لمحاولات التصيد الاحتيالي. علاوةً على ذلك، تعمل مفاتيح المرور بسلاسة عبر جميع الأجهزة المرتبطة بنفس معرف أبل، مما يزيد من تبسيط تجربة المستخدم.

ومن خلال دعم مفتاح المرور، يمكن للمستخدمين الوصول إلى حسابات WhatsApp الخاصة بهم باستخدام Face ID أوTouch ID أو رمز المرور الخاص بأجهزتهم. سيتم تخزين مفاتيح المرور هذه بشكل آمن في iCloud Keychain، مما يضمن إدارة وصول سلسة وآمنة.

ومن غير المعروف في هذه المرحلة متى تخطط شركة Meta (التي تمتلك WhatsApp) لجعل هذه الميزة عامة. ولكن عند حدوث ذلك، لكي يمكن الوصول إلى هذه الميزة، سيحتاج مستخدمي آيفون التأكد من تحديث أجهزتهم إلى نظام التشغيل iOS 16 على الأقل أو إصدار أحدث.

المصدر

اعلان





