تكنولوجيا: ظهور هاتف vivo X100 مع معالج Dimensity 9300 على قاعدة بيانات AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستصل سلسلة Vivo X100 بعد وقت قصير من الإعلان عن شريحة Dimensity 9300 في 6 نوفمبر. وحسبما ورد، ستحتوي السلسلة على هاتف X100 وX100 Pro مع وصول X100 Pro+ في أوائل عام 2024.

ولقد ظهر Vivo V2309A على قاعدة بيانات AnTuTu مزودًا بمعالج Dimensity 9300 الجديد، مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و1 تيرابايت من سعة تخزين UFS 4.0، بالاضافة إلى نظام Android 14.

وسجل الهاتف درجة رائعة بلغت 2249858 نقطة، والتي تنقسم إلى درجة وحدة المعالجة المركزية البالغة 518632، ودرجة وحدة معالجة الرسومات 918790، ودرجة الذاكرة 474036، ودرجة تجربة المستخدم 338400.

وتقول الشائعات أن كلا من X100 و X100 Pro سيحتويان على معالج Dimensity 9300، ولكن من المثير للاهتمام أن جهاز Vivo V2324A، والذي يُشاع أنه X100 Pro، ظهر على قاعدة بيانات Geekbench مع شريحة Snapdragon 8 Gen 1. ويحتوي على وحدة معالجة الرسومات Adreno 730 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت ونظام Android 14.

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