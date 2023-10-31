تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S23 تتفوق على سلسلة العام الماضي في حين تتعثر الأجهزة القابلة للطي لعام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتفوق سلسلة Galaxy S23 الرائدة من سامسونج لعام 2023 على سلسة Galaxy S22 من العام الماضي عندما يتعلق الأمر بمنصة تصويت المستهلك النهائية.

ويستشهد المصدر SamMobile بتقرير من شركة Hana Securities الكورية الجنوبية لملاحظة أن مبيعات سلسلة Galaxy S23 بلغت 22.89 مليون وحدة منذ ذلك الحين، حيث تم إصدار الهواتف منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 22% في الطرازات الرئيسية لعام 2023 مقارنة بمبيعات سلسلة Galaxy S22 خلال نفس الفترة.

وقد تم تشغيل هاتف Galaxy S23 القياسي 8.09 مليون مرة، وسجل هاتف Galaxy S23+ حوالي 4.11 مليون عملية شراء، ويتصدر هاتف Galaxy S23 Ultra المتطور الطريق مع بيع 10.11 مليون وحدة.

قد تكون سامسونج سعيدة بهذه الأرقام، لكنها لا يمكن أن تشعر بسعادة بمقارنة مماثلة بين الهواتف القابلة للطي لعام 2023 (مثل Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip 5) وهواتف Galaxy القابلة للطي من العام الماضي (Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip 4).

فقد وصلت مبيعات الأجهزة القابلة للطي لعام 2023 إلى 3.51 مليون وحدة منذ إصدارها في شهر أغسطس، حيث تفوق هاتف Galaxy Z Flip 5 على هاتف Galaxy Z Fold 5 بعدد 2.26 مليون إلى 1.25 مليون على التوالي.

بشكل عام، تم بيع 3.63 وحدة من اصدارات 2022 القابلة للطي خلال فترة زمنية مماثلة من العام الماضي. وتم تشغيل هاتف Galaxy Z Flip 4 حوالي 2.28 مليون، وهو ما يزيد قليلاً عن هذا العام. كما حقق هاتف Galaxy Z Fold 4 مبيعات بلغت 1.35 مليون وحدة.

كانت مبيعات هواتف سامسونج القابلة للطي لعام 2023 متقدمة على سابقاتها، لكن الزخم لم يستمر بعد إطلاق الهواتف.

وكما نتوقع، فإن هواتف السلسلة A متوسطة التكلفة من سامسونج تباع بشكل جيد في الهند ودول الشرق الأوسط حيث تلعب ميزات القيمة مقابل المال بشكل جيد.

ويقول التقرير أنه في تلك الأسواق، تفوقت هواتف سلسلة Galaxy A على هواتف Galaxy S الرائدة ونماذج Galaxy Z القابلة للطي.

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