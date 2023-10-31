تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 قد يكون أفضل في أداء الألعاب من iPhone 15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لفترة طويلة، كان لسباق شرائح الهواتف المحمولة فائز واضح عندما يتعلق الأمر بالأداء وكفاءة الطاقة، وكان هذا الفائز هو Bionic من أبل.

وكان أحدث وافضل معالج من Bionic هو A17 Pro، والموجود على احدث سلسلة هواتف الآيفون؛ iPhone 15.

ومع ذلك، نجح أحدث إصدار من Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم في التغلب على A17 Pro في أحد اختبارات الرسومات، وتحديدًا معيار 3DMark Extreme (High)، وهو المعيار الذي يفرض ضرائب على وحدة معالجة الرسومات بشكل مكثف.

تحقق من نتائج اختبار الأداء الكاملة أدناه:

وعلى عكس السنوات الماضية عندما أصدرت سامسونج سلسلتها الرائدة “S” في نسختين، نسخة مع شرائح Exynos الخاصة بالشركة ونسخة مع شرائح Snapdragon من كوالكوم (اعتمادًا على السوق)، جاءت سلسلة Galaxy S23 مع شرائح Snapdragon فقط بغض النظر عن المنطقة التي تم بيعها فيها، ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن سامسونج ستعود إلى السوق.

وقال أحد الممثلين الرسميين لشركة سامسونج، Park Yong-in، شيئًا ما خلال العرض التقديمي الرئيسي في معرض أشباه الموصلات (SEDEX) والذي قد يلمح إلى أن سامسونج ستعود بقوة مذهلة مع مجموعة الشرائح الرئيسية التالية، Exynos 2400.

وصرح Park Yong-in ايضًا أنه يعتقد أن معالج Exynos 2400 سيعمل بشكل جيد لأنه يتمتع بأداء معالجة رسومات متفوق مقارنة بمنتجات المنافسين في أمريكا الشمالية.

الآن، لا توجد توجيهات مباشرة هنا، ولكن نظرًا لمدى محدودية منافسة سامسونج في أمريكا الشمالية، فإن المنافس المعني هنا هو على الارجح معالج Apple A17 Pro.

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