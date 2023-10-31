شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثروة إيلون ماسك تهبط تحت 200 مليار دولار لأول مرة منذ يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث التقديرات الصادرة عن مؤشر بلومبرج للمليارديرات عن انخفاض ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" إلى 193 مليار دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها ثروته إلى أقل من 200 مليار دولار منذ أوائل يونيو.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فقد شهد ماسك - الذي تمثل حصته البالغة 13% في تسلا حصة الأسد من ثروته الشخصية - تراجع ثروته بنحو 41 مليار دولار منذ أن أعلنت تسلا عن نتائج الربع الثالث المخيبة للآمال ومكالمة الأرباح في 18 أكتوبر، والتي وصفها أحد محللي وول ستريت بأنها " كارثة مصغرة" وبلغ صافي ثروته المقدرة 234 مليار دولار قبل أحدث تقرير ربع سنوي لشركات صناعة السيارات الكهربائية.

انخفض سعر سهم Tesla بنسبة 10٪ تقريبًا بعد الأرباح وواصل انخفاضه منذ ذلك الحين، وأغلقت أسهم تيسلا منخفضة بنسبة 4.8% عند 197.36 دولارًا يوم الاثنين، بانخفاض 21% حتى الآن هذا الشهر، ومع ذلك، ارتفع السهم بنسبة 60٪ حتى الآن هذا العام.

وبلغ صافي ثروة ماسك لأول مرة 200 مليار دولار في عام 2021 ووصل إلى ذروة بلغت 240 مليار دولار في نوفمبر من نفس العام، وكانت ثروة رجل الأعمال متقلبة منذ ذلك الحين ويرجع ذلك جزئيًا إلى التقلبات في أسهم تسلا.

وعلى الرغم من انخفاض صافي ثروته هذه المرة، لا يزال ماسك أغنى شخص في العالم متفوقًا على برنارد أرنو، رئيس عملاق التجزئة الفاخرة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، وتبلغ قيمة أرنو الآن 156 مليار دولار.