شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار أسعار البيتكوين لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يسجل سعر البيتكوين يوم الثلاثاء 31 أكتوبر أي تغيير في قيمته مقارنة باليوم الماضي، حيث يتم تداول أغلى أصول التشفير، Bitcoin، حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 34,270 دولارًا خلال اليوم الماضي، انخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 25 دولارًا، إذا صدق خبراء السوق، طالما احتفظت عملة البيتكوين بقيمتها فوق علامة 31000 دولار، تظل معنويات السوق ذات نغمة صعودية.

ووفقاً لموقع gadgets360، انضمت الأثير إلى بيتكوين للتداول في المنطقة الخضراء يوم الثلاثاء، مع ربح صغير بنسبة 0.62 %، حيث تبلغ قيمة ETH الآن 1794 دولارًا.

يبدو أن أفضل 40 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية يتم تداولها بأرباح اليوم، إلى جانب البيتكوين والإيثر.

سجلت كل من Binance Coin وRipple وSolana وCardano وDogecoin وChainlink وPolygon أرباحًا اليوم، وتمكنت أيضًا Polkadot و Litecoin و Avalanche و Stellar و Cosmos و Uniswap و Cronos من تحقيق ارتفاعات طفيفة في الأسعار.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.47 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكنها ظلت عند مستوى 1.27 تريليون دولار، لليوم الثاني على التوالي.

وفي الوقت نفسه، تستمر عملة Tether وUSD Coin في الخسائر لليوم الثاني على التوالي.

وتشمل العملات المشفرة الأخرى التي تحقق خسائر، Shiba Inu، وBinance USD، وNew Coin، وBraintrust، وAugur.