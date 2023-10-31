تكنولوجيا: شركة HONOR تكشف عن هاتفها HONOR X9b 5G الجديد بتقنيات متطورة وتصميم فريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR، عن جهازها الجديد HONOR X9b 5G الذي يمثل أحدث إصدارات هواتف X Series الشهيرة، ويتميز بتقنيات متطورة وسهلة الاستخدام وبسعر معقول.

ويتفرد الجهاز الأنيق بتصميمه العصري وتقنياته الحديثة، ويجمع بشكل فريد بين الشكل الجذاب وسهولة الاستخدام، ما يجعل اقتناءه تجربة مميزة بالنسبة للمستخدمين.

ويتفوق أداء هاتف HONOR X9b 5G على منافسيه بشكل يتخطى كل التوقعات، وفيما يلي أبرز المزايا الفريدة التي تمنح هذا الجهاز أفضليةً واضحة في سوق الهواتف الذكية.

هاتف ذكي مقاوم للكسر

تم تعزيز مقاومة هاتف HONOR X9b 5G للكسر من خلال تزويده بتكنولوجيا الشاشة المتينة المقاومة للسقوط من HONOR. كما يتميز بهيكله المتين المصنّع من مواد مبتكرة تتيح إمكانية امتصاص الصدمات، حيث أظهرت الاختبارات قدرة الهاتف على امتصاص تأثير السقوط من ارتفاع 1.5 متر،1 بالإضافة إلى توفير حماية شاملة لجميع أوجه الهاتف وزواياه في حالة السقوط على سطح رخامي صلب2، ما يمنح الشاشة المتطورة متانةً واستقراراً أكبر.

كما تم تعزيز متانة الجهاز من خلال إنشاء مسام صغيرة في الهيكل، حيث تعمل بمثابة وسادة هوائية لتشتيت قوة الاصطدام وامتصاصها وتقليل تأثيرها، وبالتالي تمنع كسر الشاشة أو تلفها. وتقدم هذه التقنية للمستخدمين حلاً موثوقاً ودائماً لحماية هواتفهم وتوفير أقصى درجات الحماية للجهاز. ونجح الهاتف الجديد بفضل هذه الباقة المتكاملة من المزايا المبتكرة بالحصول على شهادة SGS السويسرية من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط للجهاز بالكامل، ليكون أول جهاز يحقق هذا الإنجاز على مستوى القطاع.

بطارية تدوم طويلاً لضمان أفضل مستويات الأداء

ويزخر هاتف HONOR X9b 5G بمعالج Snapdragon® 6 من الجيل الأول من ®Qualcomm3، حيث تضمن هذه المنصة المخصصة للهواتف المحمولة أداءً استثنائياً في القيام بالمهام الصعبة بكل سهولة. وبالتالي، يتفوق الجهاز على الإصدارات السابقة من ناحية السرعة، حيث يقدم أداءً فعالاً في معالجة الذكاء الاصطناعي الذي يدعم العديد من حالات استخدام المعالجة في الوقت الحقيقي. وزودت HONOR الهاتف الجديد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت ووحدة تخزين بسعة 256 جيجابايت لضمان أداء أفضل للجهاز، وتوفير إمكانية تخزين كبيرة للملفات.

وحرصت HONOR أيضاً على تزويد هاتفها الجديد ببطارية قوية وطويلة العمر بسعة 5800 ميلي أمبير في الساعة4، والتي تتيح إمكانية تشغيل الجهاز لمدة يوم كامل، مما يجعله الهاتف الأمثل للعمل المتواصل دون الحاجة إلى إعادة شحنه. كما تدعم البطارية الاستخدام المتواصل حتى ثلاثة أيام في العمل واللعب والترفيه أثناء التنقل. ويوفر الهاتف عند شحنه بالكامل إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو لمدة 19 ساعة متواصلة، أو 12 ساعة من الألعاب، أو 22 ساعة من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

تجربة تصوير استثنائية مقارنةً بالهواتف المنافسة

يتميز هاتف HONOR X9b 5G بنظام كاميرا ثلاثي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ليمنح مستخدميه تجربة تصوير فوتوجرافي فريدة تمكّنهم من التقاط صور آسرة بتفاصيل مذهلة. وتتيح الكاميرا للمستخدمين التقاط الصور بجودة عالية ومستوى تعرّض معزّز ومدى ديناميكي متطور، حتى في البيئات منخفضة الإضاءة.

وتوفر الكاميرا أيضاً جودة تصوير عالية مع تقريب حتى 3X وخاصية التقاط الحركة المتطورة5، مما يضمن التقاط صور واضحة بتفاصيل رائعة بهاتف HONOR X9b 5G. وتأتي الكاميرا مزودة بتقنية HONOR لتجميد الحركة فائقة السرعة بشكل لحظي، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور واضحة بتفاصيل دقيقة حتى عندما يكون الهدف متحركاً. كما تتفوق الكاميرا على منافسيها في التقاط الصور الثابتة حتى أثناء حركة الهدف بالركض أو الرقص أو الدوران بسرعة كبيرة، ممّا يتيح المجال أمام المصورين الذين يرغبون في التقاط صور متحركة بهواتفهم.

شاشة عرض مذهلة منحنية الحواف لتجربة مشاهدة غامرة

يوفر هاتف HONOR X9b 5G تجربة عرض متطورة من خلال شاشة AMOLED منحنية بمقاس 6.78 بوصة تدعم خاصية الوضوح الفائق بدقة K 1.56 و1.07 مليار لون، ممّا يضمن للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة وتفاعلية.

ويتميز هاتف HONOR X9b 5G بهيكل نحيف تبلغ سماكته 7.98 ملم7 فقط رغم حجم شاشته الكبير، ممّا يسهّل وضع الجهاز في حقيبة اليد أو اصطحابه للعمل والأنشطة الترفيهية وغيرها.

ويشكل الهاتف المعيار الذهبي لهواتف الفئة متوسطة الموجودة في السوق حالياً، نظراً لتصميمه الأنيق الذي يتميز بحواف منحنية ووزن خفيف وهيكل نحيف. كما يمثل هاتف HONOR X9b 5G الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي غير قابل للكسر يتميز بكاميرا رائعة وشاشة عرض مذهلة وأداء ممتاز بسعر مقبول.

التصميم والسعر والتوافر

يتوفر هاتف HONOR X9b للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية، من خلال مكتبة جرير، اكسترا، STC، زين، لولو، أمازون ومتاجر البيع الأخرى بسعر رائع مقابل 1399 ريال. عند الشراء سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 1047 ريال، تتضمن سماعات HONOR TWS X5، HONOR VIP Care+، غطاء مميز لهاتف HONOR X9b 5G.

سيتوفر الإصدار باللون البرتقالي المشرق حصرياً لمدة شهر لدى مكتبة جرير.

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