تكنولوجيا: هاتف Huawei nova 11 SE ينطلق رسمياً بكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن هاتف Huawei nova 11 SE الذي يأتي بمعالج Snapdragon 680، وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز nova 11 SE بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وألوان DCI-P3 بتغطية بنسبة 100%، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

ويدعم هاتف nova 11 SE رقاقة معالج Snapdragon 680 المميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر، والتي تدعم الإتصال بشبكات LTE فقط، وتتميز الرقاقة بسرعة 2.4 GHz.

كما يتميز هذا الإصدار بسماكة 7.39 مم، ووزن 186 جرام، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، على أن يتوفر الشاحن في محتوى الصندوق.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل HarmonyOS 4، ونظام جديد للإشعارات يتوسط الشاشة، مع كفاءة أعلى في حماية المستخدم عند التصريح للتطبيقات بأذن الوصول، كما تتوفر ميزة “Live Window” التي تتوسع للكشف عن نشاط المستخدم الحالي، مع إعدادات في نافذة الإشعارات.

الهاتف يدعم تقنية NFC، ويتضمن فتحة لاثنان من شرائح SIM بحجم نانو، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويتوفر Huawei nova 11 SE بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأخضر، والأسود إلى جانب اللون الأبيض بسعر يبدأ من 273 دولار للنموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق اليوم على أن ينطلق للبيع في 3 من نوفمبر.

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