شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة برمجيات أمريكية تهدد بمقاضاة ميتا لاستخدام Threads المملوك لها منذ 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدد شركة برمجيات مقرها المملكة المتحدة تدعى Threads Software Limited باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Meta بسبب استخدامها لاسم Threads، وتقوم الشركة التي تقول إنها تمتلك العلامة التجارية "Threads" منذ عام 2012، بإنشاء "مركز رسائل ذكي" يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تتبع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى، وفقا لتقرير انجادجيت.

وتدعي شركة Threads Software Limited أن محامي Meta قاموا بأربع محاولات منفصلة، ​​بدءًا من أبريل 2023، لشراء نطاق "ثريدز دوت اب" الخاص بشركة البرمجيات، وفي النهاية أغلقوا حساب Facebook الخاص بهم.

وقالت الشركة في بيان: "تم رفض كل عرض ولقد تم التوضيح لـ Meta’s Instagram أن النطاق ليس للبيع ، وفى يوليو 2023 أعلنت شركة Meta’s Instagram عن منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها “threads” وأزالت Threads Software Limited من منصة Facebook الخاصة بها.

وقالت شركة البرمجيات إنها تمنح ميتا 30 يومًا "للتوقف عن استخدام اسم Threads" وأنها "ستسعى للحصول على أمر قضائي من محاكم المملكة المتحدة إذا رفضت شركة التواصل الاجتماعي القيام بذلك، وفى بيان، قال جون ياردلي، الرئيس التنفيذى لشركة Threads Software، إنه "لم يكن قرارًا سهلاً" اتخاذ قرار بشأن ميتا ، لكن العمل يواجه الآن تهديدًا خطيرًا من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم.

ولم تستجب ميتا على الفور لطلب التعليق وليس من الواضح مقدار الأموال التي عرضتها Meta على Threads.app، لكن تصريحات Yardley تقدم نظرة نادرة على نوع المفاوضات الخلفية التي يمكن أن تحدث من أجل تأمين النطاق أو اسم المستخدم المطلوب.

الجدير بالذكر أيضًا أن صانع البرامج لم يكن الشركة الوحيدة التي تستخدم اسم Threads في الوقت الذي أطلقت فيه ميتا منافسها على Twitter، وكان متجر الأزياء بالتجزئة American Threads يتحكم في حساب @Threads على Instagram في وقت إطلاق الخدمة، واستجابت الشركة مازحًا للمعلقين في ذلك الوقت، ونشرت على خدمة Threads الجديدة معلومات عن أشخاص يخلطون بين علامة الملابس التجارية والخدمة المملوكة لشركة Meta، واستخدم ميتا @threadsapp على Instagram وثريدز دوت نت على Threads، في وقت إطلاق الخدمة.

وبعد شهر، قام حساب Instagram الخاص ببائع التجزئة بتغيير المقابض إلى @americanthreads (و أمريكان ثريدز دوت نت على Threads) دون توضيح، في حين سيطر Meta على مقبض @Threads، ولم يستجب ممثلو العلامة التجارية للملابس على الفور لطلب التعليق، لكن الظروف مشابهة بشكل لافت للنظر لكيفية سيطرة Meta بهدوء على مقبض @Meta على Instagram منذ أكثر من عام.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن شركة Threads Software Limited تأمل في تحقيق نتيجة مختلفة ، وعلى مدى السنوات العشر الماضية قمنا باستثمار كبير في اسم ثريدز ولم نرغب في شطب هذا الاستثمار لمجرد أن Meta أعجبت بالاسم الذي صاغناه بالفعل من قبل وذلك لخدمة برامج المراسلة لها، وبالنسبة لنا فإن تغيير اسم الخدمة ببساطة لتجنب الخلط بينه وبين منتج ميتا، قد يؤدي إلى إعاقة الخدمة بما يكفي لخسارة تلك الريادة التكنولوجية.