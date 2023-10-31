تكنولوجيا: تسريبات توضح نماذج صور بعدسات كاميرة هاتف OnePlus 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس قريباً لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 12، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن نماذج لصور إلتقطتها عدسات هاتف OnePlus 12.

تكشف الصور التي شاركها “Li Jie Louis” رئيس شركة وان بلس على منصة Weibo عن آداء كاميرة هاتف OnePlus 12 المرتقب من الشركة، حيث تظهر الصور بنفس الإطار مع إقتصاص الصورة دون أن تنخفض دقة التفاصيل في المشهد.

ويؤكد “Li Jie Louis” على أن دقة تفاصيل الصور وجودة التصوير رغم أن الصور غير إحترافية كما تعرضت كاميرة هاتف OnePlus 12 للإهتزاز أثناء التصوير.

من جانب أخر أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر”Digital Chat Station” عن المواصفات الرئيسية المميزة لهاتف OnePlus 12 المرتقب، حيث يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

كما يتميز الهاتف بدقة عرض 2K في الشاشة، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

ولقد رصد الهاتف في AnTuTu حيث سجل 211.0808 نقطة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 12 في حدث يعقد في شهر نوفمبر المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من وان بلس.

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