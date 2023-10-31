تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم هاتف Vivo X100 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Vivo في الإستعداد لإطلاق سلسلة Vivo X100، ولقد كشفت صور رسمية عن تصميم هاتف Vivo X100 Pro.

يظهر هاتف Vivo X100 Pro في الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد باللون الأزرق المائل إلى البنفسجي بتصميم زجاجي، مع وحدة كاميرة بتصميم دائري تتوسط الغطاء الخلفي، ويحاكي التصميم العام للغطاء الخلفي الفضاء أو المجرة.

وتتميز كاميرة X100 Pro بطبقة طلاء T للعدسات، كما تظهر علامة Zeiss التجارية على وحدة الكاميرة، وتتضمن الإعدادات عدسات telephoto macro للإضاءة المنخفضة.

كما تشمل إعدادات الكاميرة مستشعر IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع كاميرة بعدسات periscope telephot بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات OmniVision.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5400 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

ولقد كشفت التسريبات السابقة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” عن الألوان التي يتوفر بها هاتفي Vivo X100 وX100 Pro والتي تتضمن ثلاثة من الإختيارات هم البرتقالي، الأزرق، إلى جانب اللون الأبيض.

ومن المقرر أن يتميز النموذجين الأبيض والأزرق بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، بينما يأتي النموذج البرتقالي بتصميم جلدي “faux”، كما تشير بعض الملصقات المصورة إلى أن الهواتف ستتوفر باللون الأسود بتصميم جلدي أيضاً.

ولقد رصد هاتف Vivo X100 في AnTuTu برقاقة معالج Dimensity 9300، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5T، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يدعم معدل تحديث 120Hz، ويضم عدسات “Vario-APO-Sonnar” الجديدة من فئة عدسات telephoto.

ويضم هاتف X100 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السلسلة في حدث يعقد في 17 من شهر نوفمبر المقبل.

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