استرداد الملفات المحذوفة على ويندوز بسهولة

مشكلة استرداد الملفات المحذوفة من على ويندوز لا تنتهي، الكثير من المرات ستجد نفسك تبحث عن برنامج مميز ليساعدك في العثور على كل الملفات التي ضاعت منك لأي سبب ممكن، وبما انك في الغالب قمت بمسح الكثير من الملفات عن طريق الخطأ، في هذا المقال سنغطي احد التطبيقات المميزة التي ستساعد في حل هذه المشكلة الا وهو تطبيق Tenorshare 4DDiG Windows Data Recovery الذي يساعد بشكل كبير في استعادة أي ملفات تم حذفها، سنغطي هذا التطبيق في هذا المقال بشكل تفصيلي فتابعنا.

مميزات برنامج استرداد الملفات المحذوفة

اختيارك للتطبيق يكمن في المميزات الكاملة التي يقدمها لك التطبيق وهل تكفي هذه المميزات للغرض الذي تريده، تطبيق 4DDiG يحمل مجموعة واسعة من المميزات تجعله من التطبيقات الصعب منافستها، وتجعله من التطبيقات التي تحتل رتبة جيدة وسط المنافسين، وبالطبع هو ترشيح سهل من أجل استرداد الملفات المحذوفة على جهازك فلماذا؟

استرداد الملفات المحذوفة من أي قرص

التطبيق يستطيع استعادة أي ملفات محذوفة قمت بمسحها عن طريق الخطأ او عن طريق انك قمت بعمل Format للبارتشن الذي تفحص فيه الملفات، او حتى ان كان القرص خارجيًا عن طريق USB، لذلك لا تخف أيًا كان القرص الذي تبحث بداخله ستحصل على مايكفيك من معلومات وما تريد من بيانات بسهولة.

استرداد الملفات المحذوفة من NAS

اذا كان لديك جهاز من أجهزة Synology NAS يمكنك استعمال هذا التطبيق لمتابعة الملفات التي مسحتها من على NAS بسهولة واعادتها من جديد، وبتلم الطريقة تضمن انك لن تفقد أي ملفات او برامج او معلومات خاصة بك بسهولة اثناء استعادة الملفات، أجهزة NAS مهمة للجميع وعملية استرداد الملفات المحذوفة معقدة عن باقي الأجهزة، ولذلك استعمال هذا التطبيق مهم جدًا.

استرداد الملفات المحذوفة من كمبيوتر متعطل

هل جهازك لا يعمل؟ شاشة زرقاء او شاشة سوداء تظهر عندما تقوم بفتح الجهاز وتريد استعادة الملفات منه ولا تستطيع فتحه نهائيًا؟ استعمل Tenorshare 4DDiG Windows Data Recovery الذي سيساعدك على القيام بهذا الأمر بسهولة حتى لا تخسر أي ملفات من أي جهاز قديم لا يعمل.

مميزات أخرى

انشاء قرص WinPE لتستطيع استعادة الملفات عن طريق الإقلاع منه

استعادة ملفات RAW التي لا يمكن ارجاعها

استعادة أي اجزاء مفقودة من البارتيشن الموجودة عندك

نصائح سريعة قبل استرجاع الملفات

لا تسترجع ملفاتك على نفس المكان

المشكلة في أمر استرجاع الملفات هنا انه يجب عليك ان تحذر من شيء مهم جدًا، استرجاع الملفات على نفس قرص التشغيل قد يؤدي الى تلف هذه الملفات، الملفات المحذوفة تظل في نطاق يمكن استرجاعها فيه حتى يتم نسخ او وضع ملفات زائدة على قرص التخزين الخاص بك، بعد ذلك تتلف هذه الملفات التي يمكن استعادتها ولن تتمكن من استعادتها نهائيًا.

لا تسترجع الملفات على بطارية اللابتوب

نصيحة مهمة ان تتبعها هي الا تستعمل بطارية اللابتوب في استعادة ملفاتك المحذوفة، المشكلة في بطارية اللابتوب انها يمكن ان تفرغ اثناء العملية مما يؤدي الى ايقاع ضرر على قرص التخزين الخاص بك، لذلك لا تقوم باستعمال بطارية اللابتوب في عملية الاسترجاع، بل قم بتوصيل الشاحن.

لا تسترجع كل شيء مرة واحدة

صدقني يمكنك استرجاع كل ملفاتك المحذوفة مرة واحدة، ولكن لا انصح بذلك، نصيحتي هنا ان ترتب ملفاتك مرة بعد مرة، من الأولوية الى الأقل اهمية، حتى ان حدث خطأ وعطل القرص الأساسي لا تفقد الملفات المهمة لك، لذلك لا تسترجع كل شيء مرة واحدة بل نظم ملفاتك التي ستسترجعها.

كيفية استعادة الملفات المحذوفة باستعمال 4DDiG Windows Data Recovery

اترك التطبيق ليبدأ فحص الجهاز والملفات

ابدأ في استعادة الملفات المحذوفة

لماذا أحتاج الى هذا التطبيق؟

مسح الملفات عن طريق الخطأ

تحدث كثيرًا ان تقوم بمسح ملفاتك وتتخلص منها، وبعدما تنتهي من مسح الملفات التي كنت تريد مسحها تجد نفسك قد مسحت ملفات مهمة لك، بالطبع هذا امر محبط جدًا خاصة ان كنت قمت بحذفهم نهائيًا، لذلك تظهر هنا أهمية تطبيق Tenorshare في ان يقوم باستعادة هذه الملفات.

اعطال مباغتة

في حالة انك تخزن كل شيء على هارد خارجي سواء كان هذا الهارد على جهاز NAS او هارد خارجي تستعمله عن طريق USB أو اي شيء مشابه، في حالة حدوث اي عطل بقرص التخزين هذا وانت تحتاج الى البيانات منه، باستعمال البرنامج يمكنك استعادة الملفات المحذوفة او العالقة من الهارد الخارجي بسهولة حتى تضمن انه لا ضياع لملفاتك.

انقاذ نفسك من الهجمات

من المعضلات التي قد تتعرض لها هي ان يقوم أحد الناس بالهجوم على جهازك الشخصي، هجوم من اجل تدمير ملفاتك فقط، مثلًا قمت بتحميل لعبة او برنامج من موقع غير موثوق ادى ذلك الى حدوث مشاكل عندك بالجهاز بسبب حمل هذه الملفات التي قمت بتحميلها على برمجيات خبيثة عبثت بجهازك، بالتأكيد اي هجوم على ملفاتك سيؤدي الى دمار جزء منها بالتالي ستحتاج الى برنامج كهذا لتستطيع استعادة أي ملفات تضررت.

لماذا نفضل Tenorshare 4DDiG؟

هناك الكثير من التطبيقات التي يمكنها استرجاع الملفات، لكن هناك شيء مهم جدًا يجب ان تلاحظه في هذا النطاق، ليست كل التطبيقات ذات كفائة مرتفعة، أمر مثل استرجاع الملفات المحذوفة ليس هينًا وهناك الكثير من الأعطال التي يمكن ان تقابلها اثناء هذه العملية، ترشيحنا لتطبيق مثل 4DDiG مبني على كفائة التطبيق العالية في تنفيذ هذه العملية، غير ذلك فالتطبيقات الأخرى لا تؤدي نفس الوظيفة بنفس كفائة هذا التطبيق.

استرداد الملفات المحذوفة بسهولة

استرداد الملفات المحذوفة أمر مهم جدًا ان تقوم به، حتى لا تفقد أي ملفات مهمة خاصة بك سواء كانت عن طريق الخطأ او بسبب عطل ما في الجهاز او فيروسات او أي شيء آخر، لذلك شرحنا لبرنامج مثل Tenorshare 4DDiG لإستعادة الملفات سيفيدك بالكامل، تابع الخطوات وتابع الشرح لتستطيع استرداد ما فقدت، نحن نضمن بنسبة كبيرة ان هذا البرنامج سيعجبك بالكامل.