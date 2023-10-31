شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهارده .. كويكب على شكل جمجمة يمر بالقرب من الأرض فى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده" منذ 8 أعوام، مر كويكب على شكل جمجمة بشرية بالقرب من الأرض، في 31 أكتوبر 2015، تزامناً مع أحتفالات الهالوين، مما أصبح الكويكب المخيف بالفعل أكثر رعبًا، وفقاً لموقع space.

وفي أقرب نقطة له، كان على بعد حوالي 300 ألف ميل من الأرض، أو 1.3 مرة متوسط المسافة بين الأرض والقمر، لذا، فلم يشكل تهديدًا لكوكبنا، وتم اكتشافه من قبل علماء الفلك في مرصد Pan-STARRS في هاواي قبل ثلاثة أسابيع فقط من التحليق، وتم منحه التصنيف الرسمي "2015 TB145".

ولكن لم يكن أحد يعرف كيف كان يبدو حتى اليوم السابق لعيد الهالوين، عندما التقط مرصد أريسيبو في بورتوريكو أول صور الرادار، وأطلقت وكالة ناسا على الكويكب اسم "القرعة العظيمة"، بينما أطلق عليه آخرون اسم "كويكب الهالوين".