شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطرح تحديثا جديدا.. تعرف على أبرز المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تيلجرام عن تحديث جديد مؤخرًا قدم ميزات جديدة ومتقدمة للمستخدمين، بعض المميزات التي تم طرحها متاحة لمستخدمي Telegram Premium فقط، وتتضمن التحديثات العديد من التغييرات المبتكرة على ميزة الرد الأساسية، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا تنسيق شكل الاقتباسات وروابط الاخبار الأسعار، وفقاً لموقع gadgets360.

كما تلقت قصص تليجرام أيضًا بعض الترقيات الطفيفة مع الإصدار الأخير، حيث يمكن تحديد المستخدمين تخصيص ألوان الحساب بما في ذلك القنوات فوق مستوى معين، في السابق، قدم التطبيق ملصقات تفاعلية وأوضاع الكاميرا المزدوجة من بين أشياء أخرى، وأكدت منصة التواصل الاجتماعي أنهم يعملون حاليًا على التحديث التالي.

وفي منشور بالمدونة، أكد تليجرام أنه مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين اقتباس أجزاء معينة من أي رسالة والرد عليها، مما يجعل الردود أكثر دقة، للقيام بذلك، يتعين الضغط على الرسالة، ثم الضغط مع الاستمرار والسحب لتحديد النص المقصود واختيار اقتباس.

يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار الرد على رسالة من دردشة إلى أخرى - سواء كان ذلك بشكل خاص في الرسائل المباشرة، أو في الدردشات أو القنوات الجماعية الأخرى ذات الصلة، ويمكنك تحديد الرسالة التي تريد الرد عليها، ثم اختيار الرد في دردشة أخرى ثم تحديد الدردشة ذات الصلة، وإذا كان لدى المشاهدين/المستلمين حق الوصول، فيمكنهم فتح الرسالة في الدردشة الأصلية عن طريق النقر على الرد.

إلى جانب السماح للمستخدمين باقتباس جزء من النص، يتيح تليجرام الآن للمستخدمين أيضًا تنسيق أي علامات اقتباس، ويمكنك كتابة رسالة بالخط الغامق أو المائل وما إلى ذلك أو جزء من الرسالة التي تختار اقتباسها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إضافة أكثر من اقتباس في الرد الواحد.

أثناء مشاركة رابط، يوفر لك تليحرام الآن استقلالية إضافية لتخصيص معاينة الرابط حسب تفضيلاتك، ويمكنك تغيير حجم الصورة المصغرة، وتحديد ما إذا كانت المعاينة ستظهر أعلى أو أسفل رسالتك، واختيار الرابط الذي تريد معاينته إذا قمت بإرفاق روابط متعددة في الرسالة، ويمكن للمستخدمين فتح الروابط من خلال النقر في أي مكان في قسم المعاينة.

وأخيرًا، مع هذا التحديث، يمكن لمستخدمي Telegram Premium تخصيص لون أو مجموعة ألوان لحسابهم، يُسمح أيضًا لقنوات المستوى 5 أو أعلى بالوصول إلى هذه الميزة، وبهذا، يظهر دائمًا لون اسمك في جميع المجموعات، ولون الروابط التي تشاركها، وكذلك الردود على أي من رسائلك باللون أو مجموعة الألوان التي تحددها.