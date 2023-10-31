شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات بين جهازى iMac بمعالج M1 وM3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن جهاز iMac جديد خلال حدث “Scary Fast” الذي أقيم مؤخرا، والذى جاء بشريحة معالج جديدة تعرف بـ M3 ، لكنه رغم ذلك لا يزال مشابها إلى حد كبير لسابقه، وهي نسخة iMac التى تحمل معالج M1 ، وفيما يلي نعرض أبرز الإختلافات بين M1 iMac وM3 iMac، وفقاً لموقع 9to5mac.

جهاز M3آي ماك الجديد

كان أخر تحديث أجرته شركة أبل لجهاز iMac في عام 2021، حيث وفرت وقتها تصميم جديد تمامًا وشريحة M1، حيث ساعدت هذه الشريحة في جعل جهاز iMac نحيفًا بشكل لا يصدق،كما وفرت خيارات ألوان متعددة إلى جهاز iMac، وزادت حجم الشاشة من 21.5 بوصة إلى 24 بوصة، وأضافت مكبرات صوت تدعم الصوت المكاني مع Dolby Atmos.

وفقًا لشركة أبل، فإن M3 أسرع بما يصل إلى مرتين من M1، ويحتوي الإصدار الأساسي من M3 على وحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 8 نواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، ويمكن للمستخدمين الترقية إلى إصدار مزود بوحدة معالجة رسومات 10 نواة لتحسين أداء الرسومات، كان M1 متاحًا فقط مع خيارات GPU 7 و 8 النواة.

لكن M3 يأتي مع بعض التحسينات الأخرى، مثل تسريع أجهزة تتبع الأشعة للحصول على إضاءة وانعكاسات وظلال أفضل على الكائنات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى ذلك، توفر وحدة معالجة الرسومات الجديدة تظليلًا شبكيًا مسرّعًا بواسطة الأجهزة إلى جهاز Mac، ويمكن أيضًا دمج الشريحة الجديدة مع ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مقارنة بـ 16 جيجابايت في M1.

كما تم تحسين الاتصال على جهاز iMac الجديد، وقامت أبل بالترقية من Wi-Fi 6 إلى Wi-Fi 6E، الذي يعمل على طيف 6 جيجا هرتز أكثر قوة (مقابل 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز في معايير Wi-Fi السابقة)، لذا فهو أقل عرضة لتداخل الإشارة.

تمت ترقية تقنية Bluetooth أيضًا من الإصدار 5.0 إلى الإصدار 5.3، والذي يتمتع بأمان أفضل بفضل تقنية التشفير الجديدة جنبًا إلى جنب مع استقرار أفضل للإشارة. كما أنه يدعم تقنية Bluetooth LE Audio مع برامج الترميز المحسنة لسماعات الرأس ومكبرات الصوت اللاسلكية، بالإضافة إلى التعرف على الموقع استنادًا إلى أجهزة Bluetooth الأخرى في نفس البيئة.

يبدأ سعر جهاز M3 iMac الجديد من 1299 دولارًا، وهو نفس السعر السابق، يمكنك طلبه مسبقًا الآن على موقع أبل الإلكتروني، مع تقديرات الشحن في 7 نوفمبر.