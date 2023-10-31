أفضل 7 أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل الطلاب

الذكاء الاصطناعي عندما يدخل في أي مجال لا يترك فيه بقعة الا ويضع بصمة قوية له في هذا المجال؛ حيث انك الآن تستطيع التفكير في أدوات وبرامج ذكية مختلفة في أي مجال بسهولة، كل برنامج وكل أداة تحمل استعمالات عديدة بنسبة 99% ستستفيد منها، بأكثر من شكل، سواء كنت مبرمجًا او كاتبًا او ايًا كانت خبرتك الحياتية، هناك تطبيق لكل شيء، وكما كتبنا من قبل عن أدوات في مجالات مختلفة سنكتب اليوم عن ابرز أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل الطلاب.

استعمالات الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب

الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب سيكون من أبرز نقاط المساعدة التي يمكن ان يحصل عليها أي طالب، ما افكر فيه او ما كنت احتاجه كطالب وقت دراستي هو ما يُنجز لي فروضي المطلوبة مني من اجل الجامعة، او يذكرني بها، او ينبهني لما علي فعله، كتابة وتذكير وملاحظات وتصحيح أخطاء، هذا ما احتاجه كطالب، وهذا ما سنعرضه في هذا المقال.

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل الطلاب

1- أداة Grammarly

أداة Grammarly هي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي المميزة في الكتابة، لكنها ليست من أجل ان تقوم بكتابة نصوص كاملة او مستندات كاملة بل هي اداة تصحيح أخطاء املائية واعادة صياغة، Grammarly من الأدوات القديمة في عالم تصحيح الأخطاء الاملائية وموجودة قبل صيحة الـGenerative AI الحالية، وهي من الأدوات الممتازة في عالم تصحيح الأخطاء الإملائية التي يمكنك الاعتماد عليها في حياتك، متوفرة على أي نظام تشغيل يمكنك التفكير به.

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2- أداة Notion

أي طالب بالتأكيد سيحب ان يكون لديه أداة تساعدة على تنظيم حياته وعلى تنظيم مهامه، اذًا فهي Notion، مهما بحثت عن أداة لتنظيم يومك لن تجد أي أداة مثلها، Notion واحدة من أفضل الأدوات واكثرها تخصصًا وأكثرها دقة في عالم تنظيم المهام اليومية؛ حيث انها تساعدك في انشاء قائمة من المهام، او ان تقوم بتسجيل ملاحظاتك، او ان تتعاون مع زملائك في مهامكم، خاصة مع Notion AI التي تتيح لك مميزات أخرى قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، هذه هي الأداة الأقوى التي يمكنك الحصول عليها، أداة Notion.

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3- روبوتات المحادثة ChatGPT او Google Bard اوBing Chat

من البديهيات ان تستعمل روبوتات المحادثة في حياتك كطالب بالتأكيد، يمكنك انجاز تقريبًا كل شيء عن طريق روبوتات المحادثات، تريد ان تنتهي من كتابة تقرير؟ اطلب من روبوت المحادثة، تريد ان تنجز فروضك؟ اطلب من الروبوت، بداية الذكاء الاصطناعي الإبداعي او الـGenerative AI كانت مع هذه الروبوتات والأوامر التي تكتبها، وقد تحدثنا من قبل حول كيفية كتابة أوامر فعالة فيما يُعرف باسم الـPrompts لتستطيع الاستفادة من هذه الروبوتات، أعني ان كنت استعملت ChatGPT وقت دراستي كان يمكنني استعماله في حل فروضي والمسائل المُعقدة التي كنت اقضي وقتًا طويلًا في حلها خاصة ان لم افهم ماذا افعل لحل المسألة، كان يمكن للروبوتات شرح هذا لي في وقت بسيط، روبوتات المحادثة هي جزئية ممتازة لتحصل عليها.

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4- أداة CopyAI

أداة Copy AI من اسمها يمكنك ان تفهم انها أداة مُخصصة من أجل الكتابة، هي مُساعد كتابة، لديها أكثر من 90 حالة استخدام و8 أشكال مختلفة للمحتوى الذي يمكنك كتابته منها، يمكنها كتابة بريد الكتروني او دراسة حالات مختلفة او كتابة قصص صغيرة او اقتباسات او اعادة صياغة أي محتوى، او حتى كتابة اسألة ومختصرات للمحتوى، اعطي هذه الأداة مثلًا مجموعة من النقط واطلب منها ان تزيد وتسترسل في هذه النقاط وتشرحهم وتسردهم، أمر سهل، او اطلب العكس ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لهذه الأداة

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5- أداة Quillbot

هل عندك مشكلة في إعادة صياغة أي كتابات؟ تريد من الذكاء الاصطناعي ان يساعدك في هذا؟ أداة Quillbot من أفضل الأدوات التي يمكنها ان تساعدك في ان تقوم بإعادة كتابة وإعادة صياغة ما تكتب بشكل سهل، الأداة مميزة وسهلة الاستعمال يمكنها ان تدعم 23 لغة مختلفة وصيغتي اعادة كتابة مختلفتين للإشتراكات المجانية، اكثر في الاشتراكات المدفوعة، يمكنك بهذه الأداة كتابة أكثر من ملف واعادة صياغتهم بسهولة.

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6- أداة ChatPDF

هل تريد ان تنتهي من مذاكرة ملف PDF كبير بسرعة؟ هذا دور ChatPDF، هذه الأداة تستغل الذكاء الصناعي من أجل قراءة ومذاكرة ملفات PDF وتجاوب على كل اسألتك التي تخطر ببالك، لنقل انك قمت برفع مرجع تذاكر منه، وتريد ان تستخرج خطوات حل مسألة منه، كل ما عليك فعله هو ان تسأله “كيف احل” او “كيف احسب” وستقوم الأداة بقراءة الملف واستخراج الإجابة لك بسهولة.

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7- أداة Upword

أداة Upword هي أداة صدقني كنت اتمنى ان احصل عليها وانا طالب، الأداة ممتازة يمكنها تلخيص أي شيء تقرأه او تشاهده، ان كنت تشاهد محاضرة او فيديو وتريد تلخيص ما تشاهد فهذه الأداة ممتازة، صدقني كنت اتمنى ان استعمل اداة كهذه وانا طالب، ستجعلني اهرب من عملية مذاكرة المحاضرة وكتابة ما يدور بها فقط سأستعمل الاداة سوتلخص هي كل شيء بسهولة بدون أي تدخل مني، كم كنت ابحث عن هذه الميزة.

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