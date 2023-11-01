شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أجهزة MacBooks الجديدة بشرائح M3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن طرازات MacBook Pro جديدة، بأحدث شرائح M3 من أبل بتقنية 3 نانومتر، مع تكنولوجيا جديدة توفر تحسنًا ملحوظًا في عمر البطارية، وتوفر الطرازات الجديدة "أطول عمر للبطارية على الإطلاق في جهاز Mac"، وفقًا لشركة أبل.

ويمكن لبطارية جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة المزود بشريحة M3 لمدة تصل إلى 22 ساعة عند مشاهدة الأفلام باستخدام تطبيق Apple TV، أو ما يصل إلى 15 ساعة عند تصفح الويب، ويحتوي هذا الطراز على بطارية ليثيوم بوليمر بقدرة 70 وات في الساعة، وفقاً لموقع macrumors.

تدوم طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة المزودة بشرائح M3 Pro وM3 Max لمدة تصل إلى 18 ساعة عند مشاهدة الحركات باستخدام تطبيق ‌Apple TV‌ أو ما يصل إلى 12 ساعة عند تصفح الويب، ويأتي الطرازان M3 Pro وM3 Max مقاس 14 بوصة مزودين ببطارية ليثيوم بوليمر أكبر قليلاً بقدرة 72.4 وات في الساعة.

يمكن لطرازات MacBook Pro مقاس 16 بوصة من Apple المزودة بشرائح M3 Pro أو M3 Max أن تستمر لمدة تصل إلى 22 ساعة عند استخدام تطبيق ‌Apple TV‌ لمشاهدة الأفلام، أو 15 ساعة عند تصفح الويب، وتم تجهيز طرازي M3 Pro وM3 Max مقاس 16 بوصة ببطارية ليثيوم بوليمر بقدرة 100 واط في الساعة.