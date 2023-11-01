شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن معالجات M3 الجديدة لتحسن التطبيقات وأداء الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل النقاب عن معالجاتها الجديدة M3، وتتضمن المعالجات الثلاثة تحسينات كبيرة على جانب وحدة معالجة الرسومات في الرقائق، وستوفر كل من M3 وM3 Pro وM3 Max أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية، ولكن الأهم من ذلك، أن عائلة شرائح M3 ستتضمن تغييرات كبيرة في وحدة معالجة الرسومات لتحسين التطبيقات الاحترافية وأداء الألعاب.

وستظهر شرائح M3 الثلاثة لأول مرة في طرازات MacBook Pro الجديدة، مع وجود M3 أيضًا كجزء من جهاز iMac الجديد مقاس 24 بوصة ، وفقا لتقرير theverge.

كما يتضمن M3 الأساسي وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع أربعة نوى للأداء وأربعة نوى للكفاءة، وتدعي Apple أنها أسرع بنسبة تصل إلى 35 % من M1 لأداء وحدة المعالجة المركزية.

ولا نعرف بالضبط كيف يمكن مقارنة M3 بـ M2، ولكن عندما أعلنت شركة Apple عن M2 العام الماضي ، قالت إنها تتمتع بأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة 18% مقارنة بـ M1، و يحتوي M3 أيضًا على وحدة معالجة رسومات 10 نواة مع بنية من الجيل التالي يُقال إنها أسرع بنسبة 65% من M1 فيما يتعلق بأداء الرسومات، ويدعم M3 ما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة وشاشة خارجية واحدة (بالإضافة إلى الشاشة المدمجة في أجهزة iMac وMacBooks).

ويحتوي M3 Pro على وحدة معالجة مركزية محسنة مكونة من 12 نواة مع ستة نوى للأداء وستة نوى للكفاءة، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات 18 نواة أسرع بنسبة تصل إلى 40% من M1 Pro.

وتقول Apple إن أداء وحدة المعالجة المركزية أسرع بنسبة تصل إلى 30 % من M1 Pro للمهام ذات الترابط الواحد، مما يتجنب مرة أخرى المقارنة المباشرة مع M2 ، كما يدعم M3 Pro ما يصل إلى 36 جيجابايت من الذاكرة الموحدة.

ويحتوي M3 Max على وحدة معالجة رسومات 16 نواة مع 12 نواة أداء وأربعة نوى كفاءة ووحدة معالجة رسومات 40 نواة ويقال إنها أسرع بنسبة تصل إلى 50 % من M1 Max.

ويدعم M3 Max ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، و تقول Apple إن أداء وحدة معالجة الرسومات في M3 Max أسرع بما يصل إلى 80% من M1 Max. يبدو هذا بمثابة تحسن كبير، خاصة وأن شركة Apple ادعت أن M2 Max كان أسرع بنسبة تصل إلى 30 % من M1 Max في الرسومات في وقت سابق من هذا العام.

إذا لم يكن الأمر واضحًا من المواصفات الأولية بالفعل، فهناك تركيز كبير على تحسينات وحدة معالجة الرسومات هنا وبنية الجيل التالي للرسومات والتطبيقات الاحترافية ، وتشتمل شرائح M3 على تقنية تتبع الشعاع وتظليل الشبكة مع تسريع الأجهزة، وكلاهما الأول من نوعه لشركة Apple Silicon.