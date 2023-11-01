شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطورو لعبة Bungie يسرحون عددا من الموظفين.. وتأجيل طرح تحديثات جديدة للعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرحت شركة Bungie التى تمتلك لعبة تحمل نفس الاسم، عدد غير محدد من الموظفين بالإضافة إلى تأخير اثنين من إصدارتها القادمة: Marathon و Destiny 2 ، ومن المتوقع الآن إطلاق الأخير في يونيو 2024، بينما لن يتم إطلاق الأول حتى عام 2025، وفقا لتقرير theverge.

وتعد عمليات تسريح العمال، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة، جزءًا من التخفيضات المستمرة داخل قسم PlayStation في سونى، ولا يوجد رقم رسمي حتى الآن، ولكن الموظفين السابقين في Bungie بدأوا في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات تسريح العمال.

واشترت شركة Sony Bungie العام الماضي في صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار كان من المفترض أن تجعل مطور Destiny يعمل كوحدة مستقلة داخل الشركة.

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Bungie بيت بارسونز على X تويتر سابقًا، اليوم هو يوم حزين فى Bungie حيث نقول وداعًا للزملاء الذين أحدثوا جميعًا تأثيرًا كبيرًا على الاستوديو الخاص بنا .

The Final Shape عبارة عن حزمة توسعة جديدة وطموحة لـ Destiny 2 والتي تهدف إلى اختتام العديد من أهم أحداث السلسلة، وكان من المتوقع في الأصل إصدارها على منصتي سوني ومايكروسوفت فى فبراير 2024 .

وتستند Marathon إلى لعبة إطلاق النار المحبوبة من منظور الشخص الأول Bungie والتي تم إصدارها في البداية على نظام macOS في عام 1994.

ومن المتوقع أن تكون اللعبة الجديدة، التي تم تأجيلها الآن إلى عام 2025، بمثابة لعبة جديدة وهى لعبة "استخراج" حماية الأصناف النباتية ، ولم يضمن Bungie أبدًا أنه سيتم إصداره في عام 2024 ولكنه ألمح إلى هذه الخطة.

وتعد عمليات تسريح العمال في Bungie هي الأحدث في عام قاسٍ بالنسبة لمطوري الألعاب ، وألغت شركة Epic Games حوالي 830 وظيفة، أي ما يقرب من 16% من قوتها العاملة في سبتمبر.