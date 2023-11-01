شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن إنتاج جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق جهاز MacBook Pro M3 الجديد مقاس 14 بوصة، أوقفت Apple إنتاج جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة من الجيل الأول، ولم يعد مدرجًا للبيع عبر متجر أبل، حيث يقدم قسم MacBook Pro الطرازين مقاس 14 بوصة و16 بوصة فقط، وفقاً لموقع macrumors.

وكان جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة هو آخر جهاز Mac مزود بشريط Touch Bar، لذا فإن اختفاء جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة يعني أيضًا أنه تم إيقاف تشغيل Touch Bar رسميًا.

ويبلغ سعر جهاز M2 MacBook Pro مقاس 13 بوصة من أبل 1299 دولارًا، مما يجعله أغلى بـ 100 دولار من جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة المشابه جدًا.

ويبدأ سعر جهاز MacBook Pro M3 مقاس 14 بوصة الجديد من 1599 دولارًا، مما يعني أن ‌M2‌ ‌MacBook Air‌ هو الخيار الوحيد لأولئك الذين يبحثون عن كمبيوتر محمول بأسعار معقولة في الوقت الحالي.

سيظل جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة متاحًا في متجر Apple المجدد ومن تجار التجزئة حتى نفاد الإمدادات.