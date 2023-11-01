شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: فرصة تجنب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أن فرصة وقف ارتفاع حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة يمكن أن تضيع في غضون ست سنوات فقط، فإن "ميزانية الكربون" تصل لأقصى كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن نصدرها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدر العلماء أن البشرية لا يمكنها أن تنبعث سوى حوالي 250 جيجا طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون قبل أن تكون هناك فرصة بنسبة 50% لارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

كما أن بالمعدلات الحالية، سيتم انبعاث هذا بحلول عام 2029، وفي الوقت الحالي، تنبعث البشرية حوالي 40 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، لذا بحلول عام 2029 سيتم إنتاج الكثير.

وتشير التقديرات الحالية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة والتي تعد السلطة الأولى في العالم في مجال علوم المناخ، إلى أن الأرض تسير على الطريق الصحيح نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 مع استمرار زيادة الانبعاثات العالمية في عام 2023.

وقال العلماء إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية سيكون كارثيا على البشر وأشكال الحياة الأخرى على الأرض، وحذر البعض من أن تجاوز حد 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى نقاط تحول مثل ذوبان الأنهار الجليدية القطبية مما قد يتسبب في ارتفاع حرارة الكوكب بشكل مستقل عن الانبعاثات البشرية.

وارتفعت درجة حرارة الأرض بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ مستويات ما قبل الصناعة.

وقال الدكتور روبن لامبول، من مركز السياسة البيئية في إمبريال كوليدج لندن والباحث الرئيسي للدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها تؤكد ما نعرفه بالفعل، نحن لا نفعل ما يكفي تقريبًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية".

وأضاف لاميول، "إن عدم إحراز تقدم في خفض الانبعاثات يعني أنه يمكننا أن نكون على يقين أكبر من أي وقت مضى من أن نافذة الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات آمنة تغلق بسرعة."