شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة داخل القنوات .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب التقرير، فإن الميزة متاحة حاليًا فقط لمختبري الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS، ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت الإصدار المحدث 2.23.23.71 للوصول إلى الميزة، ويذكر التقرير أن الفلتر يمكّن مسؤولي القناة من رؤية ردود الفعل الفردية من جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يوفر لهم رؤى مفيدة حول كيفية استجابة جهات الاتصال الخاصة بهم للمحتوى الذي يشاركونه على قنواتهم.
ومن المهم جدًا ملاحظة أن مسؤولي القناة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى هذه المعلومات، وهذا يعني أنه حتى لو كان شخص ما يتابع نفس القناة التي تتبعها، فلن تتمكن من عرض ردود أفعاله على تحديثات القناة، حيث أن هذه الميزة خاصة وحصرية لمسؤولي القناة.
يعمل تطبيق Meta's واتساب على تطوير ميزة قادمة تتيح للمستخدمين إخفاء محادثاتهم المقفلة. هذه الميزة حاليًا في مرحلة التطوير ومن المتوقع أن يتم تضمينها في تحديث التطبيق القادم. في الوقت الحالي، تكون نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة مرئية باستمرار في قائمة الدردشات، حتى في حالة وجود محادثة آمنة.
وهذا يعني أنه في الإعداد الحالى، يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى الهاتف التعرف على وجود الدردشات المقفلة، حتى لو لم يتمكن من الوصول إليها.
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