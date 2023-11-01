شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة داخل القنوات .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب مؤخرًا ميزة القنوات الخاصة به للمستخدمين، حيث بدأ تطبيق المراسلة الآن في طرح ميزة جديدة لفلترة تفاعل الرسائل للقنوات، ووفقًا لما أوردته WABteaInfo، بدأ التطبيق المملوك لـ Meta الآن في طرح ميزة "فلترة تفاعل الرسائل" للقنوات، ويدعي التقرير أن الميزة ستسهل على مسؤول القناة معرفة جهات الاتصال الخاصة به التي تفاعلت مع تحديثات القناة.

وبحسب التقرير، فإن الميزة متاحة حاليًا فقط لمختبري الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS، ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت الإصدار المحدث 2.23.23.71 للوصول إلى الميزة، ويذكر التقرير أن الفلتر يمكّن مسؤولي القناة من رؤية ردود الفعل الفردية من جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يوفر لهم رؤى مفيدة حول كيفية استجابة جهات الاتصال الخاصة بهم للمحتوى الذي يشاركونه على قنواتهم.

ومن المهم جدًا ملاحظة أن مسؤولي القناة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى هذه المعلومات، وهذا يعني أنه حتى لو كان شخص ما يتابع نفس القناة التي تتبعها، فلن تتمكن من عرض ردود أفعاله على تحديثات القناة، حيث أن هذه الميزة خاصة وحصرية لمسؤولي القناة.

سيتمكن مستخدمو واتساب قريبًا من إخفاء الدردشات المقفلة يعمل تطبيق Meta's واتساب على تطوير ميزة قادمة تتيح للمستخدمين إخفاء محادثاتهم المقفلة. هذه الميزة حاليًا في مرحلة التطوير ومن المتوقع أن يتم تضمينها في تحديث التطبيق القادم. في الوقت الحالي، تكون نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة مرئية باستمرار في قائمة الدردشات، حتى في حالة وجود محادثة آمنة.

وهذا يعني أنه في الإعداد الحالى، يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى الهاتف التعرف على وجود الدردشات المقفلة، حتى لو لم يتمكن من الوصول إليها.