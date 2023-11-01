شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 17: كيفية إنشاء ملصقات رسائل أيفون ومشاركتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرًا عن نظام التشغيل iOS 17، وهو آخر تحديث كبير متاح لطرز ايفون اعتبارًا من عام 2018 وما بعده، ومن الميزات البارزة في هذا التحديث تقديم ملصقات رموز تعبيرية قابلة للتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بتحويل صور حيواناتهم الأليفة وأطفالهم والمزيد إلى ملصقات لمشاركتها في الدردشات الجماعية.

إلى جانب العديد من التحسينات الأخرى، يدعم تطبيق الرسائل، بأحدث إصدار له في نظام التشغيل iOS 17، الآن إنشاء الملصقات واستخدامها، بما في ذلك الرموز التعبيرية والملصقات المخصصة والملصقات المباشرة، لإضافة طبقة إضافية من التعبير والإبداع إلى رسائلك، وفيما يلي الأنواع المختلفة من الملصقات المتوفرة على لوحة مفاتيح جهاز ايفون الخاص بك:

Memoji stickers توفر ملصقات Memoji مجموعة واسعة من الخيارات الممتعة للتخصيص.

إنشاء ملصقات حية لإنشاء ملصق جديد، ما عليك سوى النقر فوق علامة التبويب "مباشر" في الجزء العلوي. تتيح لك علامة التبويب هذه إنشاء "ملصقات حية"، والتي تشبه ملصقات GIF، ويمكنك أيضًا إضافة تأثيرات إليها.

إنشاء ملصقات في تطبيق الصور يمكنك أيضًا إنشاء ملصقات في تطبيق الصور. ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على موضوع ما في الصورة، ثم تحريره وتحديد خيار "إضافة ملصق".

استخدام الملصقات في الرسائل النصية القصيرة في حين أنه من الممكن إدراج ملصقات في الرسائل النصية القصيرة، تجدر الإشارة إلى أنها قد لا تكون مرئية للمستخدمين على الطرف المتلقي ولكن يمكن رؤيتها من جانب المرسل، وتحديداً على iOS 17.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء الملصقات ومشاركتها في الرسائل على أجهزة ايفون التي تعمل بنظام iOS 17:

1.الوصول إلى ملصقات الرسائل

افتح تطبيق الرسائل على جهاز ايفون الخاص بك الذي يعمل بنظام iOS 17.

2.إنشاء واستخدام الملصقات

للوصول إلى الملصقات، اضغط على أيقونة + وحدد الملصقات من القائمة.

3.إنشاء ملصقات جديدة

لإنشاء ملصقات مخصصة، اضغط على أيقونة الملصق وحدد ملصق جديد، ثم اسحب الملصق وأسقطه في رسالتك حسب الرغبة.

4.استخدام الملصقات الموجودة

لاستخدام الملصقات الموجودة، اضغط على أيقونة emoji أو Memoji في درج الملصقات وحدد الملصق لإرساله في رسالتك.

5.إضافة ملصقات متعددة

يمكنك تكديس ملصقات متعددة في رسائلك.

6.خيارات اضافية

إذا لم تكن قد أنشأت ملصقات بعد، فاستخدم الرمز الثاني لإنشائها، أو ابدأ في استخدام ملصقات الرموز التعبيرية أو Memoji، يمكنك أيضًا إضافة تأثيرات أو إعادة ترتيب الملصقات بالضغط عليها مع الاستمرار.