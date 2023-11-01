شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة احتيالية جديدة تستهدف النساء .. كيف تبقين آمنة منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصحبت الهجمات السيبرانية آخذة في الارتفاع، وأصبحت النساء أهدافا على نحو متزايد، حيث يمكن أن تتخذ هذه الهجمات أشكالًا عديدة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التصيدية والبرامج الضارة وعمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية، حيث يمكن استخدامها لسرقة المعلومات الشخصية أو البيانات المالية أو حتى لابتزاز الضحايا.

ولعل النساء على وجه الخصوص هم أكبر الأهداف لمثل هذه الهجمات، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول التحول الرقمي أو "morphing" وكيفية البقاء آمنًا.

ما هى طريقة morphing" التحويل هو تعديل أو تغيير صور الشخص باستخدام أدوات التحويل المتاحة عبر الإنترنت، وعادة ما تقع الفتيات والنساء الصغيرات فريسة على أيدي مجرمي الإنترنت، الذين يستخدمون صورهم المنشورة على الإنترنت ويسيئون استخدام هذه الصور عن طريق تحويل الصور.

ويتم بعد ذلك استخدام الصور المحولة من قبل الجناة لابتزاز الضحايا، وإنشاء ملفات تعريف مزيفة عبر الإنترنت، وإرسال الرسائل الجنسية، والمحادثات الجنسية، والمحتوى الإباحي، والصور العارية وما إلى ذلك، ويمكن أن يؤدي التحويل إلى الإضرار بسمعة الضحية عبر الإنترنت والتسبب في صدمة عاطفية، كما يمكن أن يكون عرضة للتهديدات من الجناة، وقد يقعون فريسة لمحاولاتهم ابتزازهم.

كيف تبقى في مأمن من التحول - تمكين ميزات الأمان والخصوصية الخاصة بك على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

- لا تشارك أبدًا صورك الشخصية عبر الإنترنت علنًا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم العلامة المائية أثناء مشاركة الصور

- تمكين المصادقة متعددة العوامل بكلمات مرور قوية لحسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

- احفظ الأدلة ولقطات الشاشة للإشارة إلى الحادثة لاحقًا.

- لا تعاني في صمت، واعلم أنك لست وحدك، تواصل واطلب المساعدة من العائلة والأصدقاء الموثوقين.

- إذا لاحظت ملفك الشخصي المزيف أو أي منشورات مرفوضة في وسائل التواصل الاجتماعي، قم بإبلاغ مركز مساعدة وسائل التواصل الاجتماعي المعني على الفور.