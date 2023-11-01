شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طاقم رحلة Virgin Galactic عند إطلاقها فى 2 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تحقيق هدفها المتمثل في التحليق مرة واحدة شهريًا، توشك شركة Virgin Galactic على الشروع في مهمتها التجارية الخامسة ورحلتها الأخيرة فى عام 2023.

ومن المقرر أن تنطلق Galactic 05 يوم الخميس 2 نوفمبر وستحمل ثلاثة ركاب في رحلة قصيرة إلى الفضاء شبه المدارى ، وسيطير الثلاثي على متن الطائرة الفضائية SpaceShipTwo التابعة لشركة Virgin Galactic، والتي تحمل اسم VSS Unity، وسيختبرون عدة دقائق من انعدام الوزن أثناء قيامهم بجولة سريعة من التجارب البحثية والنظر إلى عجائب الأرض من نقطة مراقبة لم يصل إليها سوى القليل.

ويضم طاقم Virgin Galactic المرافق لهم أحد مدربي رواد الفضاء في المجموعة، والمسؤولين عن إعداد الثلاثة لرحلتهم، بالإضافة إلى طيارين في قمرة القيادة VSS Unity.

وستنطلق المهمة من Spaceport America في نيو مكسيكو، وهي منشأة إطلاق مملوكة للدولة تستضيف شركة Virgin Galactic كمستأجر رئيسي لها، وسيتم رفع VSS Unity وطاقمها إلى الارتفاع بواسطة الطائرة الحاملة التابعة لشركة SpaceShipTwo، وهي VMS Eve ذات قمرة القيادة المزدوجة.

وتحمل VMS Eve وحدة VSS Unity في الهواء، مع تعليق السيارة من منتصف جناح الطائرة و بمجرد أن يصل الزوج إلى حوالي (15000 متر)، تطلق Eve الوحدة، التي تسقط وتطلق محركها الصاروخي الوحيد للاستمرار في مسار شبه مداري.

ونظرًا لأن Virgin Galactic بدأت في التحقق بانتظام من الأسماء من قائمتها لحاملي المقاعد المبكرة، يبدو أن الشركة أيضًا تسمح لهؤلاء العملاء بخيار عدم الكشف عن هويتهم.

وفي الأسابيع التي سبقت الرحلات الجوية خلال الأشهر القليلة الماضية، أصدرت شركة Virgin Galactic معلومات عن الركاب بمعدل غير متسق، وبالنسبة لهذه الرحلة، أصدرت الشركة اثنين من الأسماء الثلاثة لـ Galactic 05، مع إدراج الراكب الثالث فقط باسم "رائد الفضاء 022 رائد فضاء خاص الجنسية الفرنسية الإيطالية".

ومع ذلك، فإن أسماء رائدي الفضاء 020 و021 أبعد ما تكون عن الغموض، وقد اكتسبت بالفعل شهرة في صناعة رحلات الفضاء، ومنهم ستيرن هو عالم كواكب اشتهر بدوره كمحقق رئيسي في مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا ، والتي حلقت بالقرب من بلوتو في عام 2015 وتقوم حاليًا باستكشاف حزام كويبر، وهي حلقة من الأجسام الجليدية خلف نبتون.

أما كيلى جيراردي هي قائدة عمليات البعثات في شركة Palantir Technologies، وهي متخصصة في الحمولة في المعهد الدولي لعلوم الملاحة الفضائية (IIAS) ومؤلفة بارعة ومتصلة بالفضاء/STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) ولديها مئات الآلاف من المتابعين.

وستواصل أبحاث جيراردي على متن Galactic 05 التحقيقات التي أجرتها أثناء الرحلات المكافئة على الأرض، والتي تخلق تجربة انعدام الوزن للركاب لمدة 30 ثانية تقريبًا في المرة الواحدة، و تمت رعاية رحلة جيراردي من قبل معهد IIAS، وكما هو الحال مع تجربة ستيرن، فإن التجارب التي ستجريها ستركز إلى حد كبير على جمع البيانات البيومترية.

كولين بينيت هو مدرب رواد الفضاء في Galactic 05 وكان مسؤولاً عن إعداد الطاقم للرحلة المقبلة، وهو رائد فضاء Virgin Galactic 003، وقد طار مع مؤسس Virgin Richard Branson في الرحلة التجريبية الأخيرة لشركة VSS Unity في يوليو 2021 ، وفي أحد أدواره العديدة في Virgin Galactic على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، عمل بينيت أيضًا كمدرب لرواد الفضاء في Galactic 01، وهي رحلة بحثية أخرى.

داخل قمرة القيادة في VSS Unity سيكون القائد مايك "سوتش" ماسوتشي والطيار كيلي لاتيمر، ويمتلك كل من Masucci وLatimer سيرة ذاتية لرحلات طويلة.

وخدم ماسوتشي برتبة مقدم في القوات الجوية للولايات المتحدة قبل انضمامه إلى فيرجن غالاكتيك وجلس على رأس VSS Unity أثناء مهمة Galactic 01 وكان أحد طياري VMS Eve في Galactic 02.

وكان آندي إدجيل طيارًا اختباريًا تجريبيًا منذ عام 1999، وخدم في سلاح الجو الملكي البريطاني بطائرات F-35 وHarriers، وفقًا لموقع Virgin Galactic الإلكتروني ، وانضم إديجل إلى شركة Virgin Galactic هذا العام، وستكون هذه هي المرة الأولى له في قمرة القيادة خلال إحدى الرحلات التجارية للشركة.