تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 13 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة vivo X100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة vivo يوم 13 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف vivo X100، كما تكشف عن ساعة vivo Watch 3 الذكية خلال الحدث.

شغلت سلسلة هواتف vivo X100 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي إستعرضت المواصفات والتصميم المتوقع للإصدارات القادمة.

وأكدت vivo على عقد حدث في السوق الصيني في 13 من نوفمبر للكشف عن هواتف vivo X100 وvivo X100 Pro، ولقد كُشِف عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر Vivo للمطوريين الذي عقد في الصين للكشف عن واجهة Origin OS 4 للسوق الصيني.

أيضاً تقدم الشركة خلال الحدث ساعتها الذكية vivo Watch 3 التي تنطلق بواجهة Blue OS، إلا أن vivo لم تقدم الكثير من التفاصيل حول نظام التشغيل الجديد المطور للساعات الذكية.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن تصميم vivo X100 كما رصد الهاتف في منصة AnTuTu بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تصل إلى 1 تيرابايت، ومعالج Dimensity 9300، كما سجل الهاتف في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

يذكر أن vivo تقدم خلال الحدث هاتفي vivo X100 وvivo X100 Pro على أن ينضم هاتف vivo X100 Pro Plus في حدث يعقد العام المقبل.

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