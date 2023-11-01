شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تقدم 4 مميزات بحث جديدة للطلاب .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بتحديث Search وLens للمساعدة في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير دعم أفضل لحل المشكلات في الرياضيات والفيزياء والهندسة، حيث يجب أن تساعد هذه الميزات المستخدمين في المفاهيم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وتصفح المعادلات ذات الصلة بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

وتوفر الميزة الجديدة مزيدًا من الدعم للطلاب في الرياضيات والفيزياء والهندسة، ويمكنك الآن الحصول على حلول خطوة بخطوة لمسائل الرياضيات والعلوم عن طريق إدخال معادلتك في شريط البحث أو التقاط صورة باستخدام Lens.

ويتوفر "حلال الرياضيات" أو "math solver" على سطح المكتب وسيتوفر قريبًا على الهاتف المحمول، ويقدم نماذج اللغة من جوجل المساعدة في حل المسائل اللفظية، ويمكن للطلاب استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بصريًا باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد ورسوم بيانية تفاعلية لأكثر من 1000 موضوع.

"حلال الرياضيات" للحلول خطوة بخطوة ما عليك سوى إدخال معادلتك في شريط البحث أو استخدام Lens لالتقاط صورة، وستتلقى حلاً خطوة بخطوة، كما يمكنك أيضًا تجربة استخدام "Math Solver" على سطح المكتب، وسيكون متاحًا قريبًا على الهاتف المحمول.

حل المسائل الهندسية باستخدام Google Lens غالبًا ما يكون من الصعب شرح المشكلات الهندسية باستخدام الكلمات وحدها. ومع ذلك، يمكن أن تساعد أداة Lens في حل المشكلات البصرية، مثل العثور على مساحة المثلث، من خلال توفير تفسيرات خطوة بخطوة للتحديات الهندسية.

الذكاء الاصطناعي لحل المشاكل الفيزيائية تقدم Google الآن المساعدة في حل المسائل اللفظية الفيزيائية للمدارس الثانوية من خلال نماذج لغوية متقدمة، تساعد الميزة في تحديد القيم المعروفة وغير المعروفة واختيار الصيغ الصحيحة لحل المشكلات.