شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تقدم 4 مميزات بحث جديدة للطلاب .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وتوفر الميزة الجديدة مزيدًا من الدعم للطلاب في الرياضيات والفيزياء والهندسة، ويمكنك الآن الحصول على حلول خطوة بخطوة لمسائل الرياضيات والعلوم عن طريق إدخال معادلتك في شريط البحث أو التقاط صورة باستخدام Lens.
ويتوفر "حلال الرياضيات" أو "math solver" على سطح المكتب وسيتوفر قريبًا على الهاتف المحمول، ويقدم نماذج اللغة من جوجل المساعدة في حل المسائل اللفظية، ويمكن للطلاب استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بصريًا باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد ورسوم بيانية تفاعلية لأكثر من 1000 موضوع.
ما عليك سوى إدخال معادلتك في شريط البحث أو استخدام Lens لالتقاط صورة، وستتلقى حلاً خطوة بخطوة، كما يمكنك أيضًا تجربة استخدام "Math Solver" على سطح المكتب، وسيكون متاحًا قريبًا على الهاتف المحمول.
غالبًا ما يكون من الصعب شرح المشكلات الهندسية باستخدام الكلمات وحدها. ومع ذلك، يمكن أن تساعد أداة Lens في حل المشكلات البصرية، مثل العثور على مساحة المثلث، من خلال توفير تفسيرات خطوة بخطوة للتحديات الهندسية.
تقدم Google الآن المساعدة في حل المسائل اللفظية الفيزيائية للمدارس الثانوية من خلال نماذج لغوية متقدمة، تساعد الميزة في تحديد القيم المعروفة وغير المعروفة واختيار الصيغ الصحيحة لحل المشكلات.
تتيح Google الآن للمستخدمين استكشاف أكثر من 1000 مفهوم للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بشكل مرئي على البحث، تتوفر المخططات التفاعلية والنماذج ثلاثية الأبعاد لعلم الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلم الفلك والمواضيع ذات الصلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز