تكنولوجيا: رصد هاتف Vivo S18 في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جاءت من منصة 3C عن هاتف Vivo S18 القادم، والذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

تعد سلسلة Vivo S من هواتف الشركة المتوسطة التي تحظى بشعبية كبيرة بكاميرات سيلفي مميزة، ولقد أطلقت الشركة سلسلة Vivo S17 خلال شهر يونيو الماضي.

واليوم تظهر أول التسريبات التي تؤكد على أن Vivo ستقدم سلسلة Vivo S18 الجديدة قبل نهاية هذا العام، حيث سجلت Vivo هاتف بنموذج رقم V2323A في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

ولقد أشارت التسريبات التي نشرت عبر “ITHome” أن هذا الإصدار هو هاتف Vivo S18، والذي ينطلق للأسواق العالمية لاحقاً بعلامة Vivo V التجارية، على أن تتضمن السلسلة القادمة هواتف Vivo V30 وVivo V30 Pro والتي رصدت بالفعل في قاعدة بيانات IMEI.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Vivo S18 ينطلق في السوق الصيني برقاقة معالج Dimensity 8300، كما تدعم الكاميرة الرئيسية في هذا الإصدار ميزة التثبيت البصري، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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