تكنولوجيا: هاتف OnePlus 12 سجل في منصة Geekbench بواجهة OxygenOS 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة، ولقد رصد OnePlus 12 في منصة Geekbench بواجهة OxygenOS 14، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

أكدت شركة وان بلس مؤخراً على أن هاتف OnePlus 12 المرتقب يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ولقد سجل الهاتف في منصة Geekbench مؤخراً برمز”pineapple” أو بنموذج رقم “OnePlus CPH2581”.

وتكشف التسريبات الجديدة أن هاتف وان بلس الذي سجل بنموذج “CPH2581” هو الإصدار الخاص بالسوق الصيني من هاتف OnePlus 12، ولقد سجل هذا الإصدار 2100 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، وأكثر من 6500 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14، الذي يرتكز على واجهة OxygenOS 14، كما يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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