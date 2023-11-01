شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الاربعاء، 1 نوفمبر، مكاسب طفيفة بنسبة 0.60%، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 34,397 دولارًا، حيث مرت ثمانية أيام تقريبًا حتى تمكنت Bitcoin من الحفاظ على قيمتها أعلى من 34000 دولار في الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت قيمة عملة البيتكوين بمقدار 127 دولارًا، بينما حققت الأثير ربحًا صغيرًا بنسبة 0.57 % اليوم الأربعاء، ويتم تداول الأثير تداولات عند نقطة سعر 1809 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

العملات المشفرة الأخرى التي يتم تداولها في المنطقة الخضراء اليوم تشمل Ripple و Solana و USD Coin و Stellar و Tron، كما سجلت كل من Near Protocol وNeo Coin وIota مكاسب طفيفة اليوم الاربعاء.

مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.13 %، ظلت القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة دون تغيير لليوم الثالث عند 1.27 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي يتم تداولها بخسائر اليوم Cardano وDogecoin وChainlink وPolygon.

كما شهدت كل من Polkadot وLitecoin وAvalanche وCosmos وUniswap وCronos خسائر.