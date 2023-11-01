شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وMatch Group يسويان قضية مكافحة الاحتكار بينهما قبل تقديمهما للمحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المفترض أن يتم نظر دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic Games وMatch Group ضد Google في 6 نوفمبر، ولكن يبدو الآن أن مطور ألعاب الفيديو قد يتعامل معها بمفرده، وفقا لتقرير انجادجيت.

وقال التقرير توصلت Google وMatch الشركة الأم لـ Tinder وOkCupid وHinge، إلى اتفاق واتفقتا على إسقاط جميع المطالبات المرفوعة ضد بعضهما البعض، وفقًا لبلومبرج وصحيفة وول ستريت جورنال، وافقت جوجل على إعادة مبلغ الـ 40 مليون دولار الذي كانت قد وضعته في الضمان لتغطية رسوم الخدمة التي من المفترض أنها مدينة بها لوحدة ألفابت أثناء استمرار النزاع.

وأعلنت شركة Match أيضًا في تقرير أرباحها، أن تطبيقاتها ستستخدم برنامج فواتير اختيار المستخدم من Google بدءًا من 31 مارس 2024، وبموجب البرنامج سيكون لدى المستخدمين خيار الاختيار بين أنظمة الفوترة الخاصة بشركة Google والمطور عند شراء تطبيق أو الدفع مقابله بالاشتراك.

وإذا اختاروا استخدام نظام جوجل، فسيتعين على شركة Match أن تدفع لشركة جوجل 15% مقابل الاشتراكات المتكررة و30 % للمدفوعات لمرة واحدة، وتم تخفيض حصة جوجل إلى 11% و26 % على التوالي، للمدفوعات التي تمر عبر البديل المقدم من المطور.

وقال مزود خدمات المواعدة، إن الشروط التي اتفقوا عليها ستعوض التكاليف الإضافية التي ستتكبدها تطبيقاته عند تنفيذ برنامج فواتير اختيار المستخدم على مدار ثلاث سنوات بدءًا من عام 2024.

ورفعت الشركة الأم لـ Tinder دعوى قضائية ضد Google في عام 2022، متهمة إياها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية وقوانين الولاية.

وقالت ماتش إن جوجل أكدت لها سابقًا أنها تستطيع استخدام نظام الدفع الخاص بها، ومع ذلك عندما أعلنت عن سياسة جديدة تتطلب من جميع مطوري Android معالجة المدفوعات من خلال نظام الفوترة في متجر Play، زُعم أن Google هددت بإزالة تطبيقاتها من المتجر إذا لم تمتثل ، وزعمت Match أيضًا أن الشركة كانت ترفض تحديثات التطبيق التي تحافظ على نظام الدفع الذي كانت تستخدمه.

فى وقت لاحق من ذلك العام، انضمت Match إلى Epic Games، وقام الاثنان بتوحيد دعوى مكافحة الاحتكار ضد خصمهما المشترك ، حتى أنهم وسعوا ادعاءاتهم واتهموا Google بدفع مئات الملايين من الدولارات للمطورين الرئيسيين للاحتفاظ بتطبيقاتهم في متجر Play.

وتقول بلومبرج، إنه من المقرر الآن أن تواجه Epic Google في المحكمة وحدها في 2 نوفمبر، وينتظر القاضي أن يقرر الطرفان ما إذا كانا يريدان أن تتخذ هيئة محلفين القرار في قضيتهما ، وقد رفعت Epic أيضًا دعوى قضائية ضد شركة Apple بشأن نفس المشكلة، ولكن في قضية Google يتعين على المحكمة أن تعترف بأن مستخدمي Android يمكنهم تحميل التطبيقات على أجهزتهم، و لم يُسقط مطور ألعاب الفيديو أي تلميحات بأنه يقوم أيضًا بإبرام اتفاقية مع الشركة الأكبر، لكننا سنعرف على وجه اليقين ما إذا كانت النسخة التجريبية لا تزال مستمرة في 2 نوفمبر.