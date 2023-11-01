شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح تطبيق ChatGPT فى مصر لمستخدمى أندرويد وآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق شات جى بى تى متاح الآن للمستخدمين فى مصر، وذلك سواء على منصة الويب أو على أندرويد وآيفون، حيث يمكن للمستخدمين فى مصر تحميله الآن بسهولة من Google Play وApp Store حيث لم يكن متاح التسجيل على التطبيق داخل مصر من قبل.

ويعد ChatGPT، هو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، أحدث تغييرا بمختلف أوجه الحياة، ويستخدم في كيفية استعداد الناس لمقابلات العمل، وكتابة الصحفيين للقصص، وأداء الأطفال واجباتهم المدرسية.

وتم تدريب "تشات جي بي تي" على كمية هائلة من النصوص عبر الإنترنت، مع القدرة على تقديم ردود شبيهة بالبشر بشأن أي موضوع تقريبا.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستضخ استثمارات بمليارات الدولارات على مدى سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر توسيع شراكتها مع شركة "أوبن إيه إل"، المطورة لبرنامج الدردشة "تشات جي بي تي".

ويعد ChatGPT هو برنامج دردشة أطلقته OpenAI في نوفمبر 2022، وهو إنه مبني على أساس عائلة GPT-3.5 من OpenAI من نماذج اللغات الكبيرة، ويتم ضبطه بتقنيات التعلم بالإشراف والتقوية، وتم إطلاق ChatGPT كنموذج أولي في 30 نوفمبر 2022، وسرعان ما جذب الانتباه إلى ردودها المفصلة وإجاباتها المفصلة في العديد من مجالات المعرفة.