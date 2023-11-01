شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحذر من افتقار الوعي للأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير التعليم من بعض التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني، وأحدها الافتقار للوعي بالأمن السيبراني ذاته.

كما نبه من خطورة فضول الأطفال للتعرف على هذا المجال، والذي يتخطي بقليل جانب الحذر، فهم يتعاملون مع الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة حادة وغير آمنة، وقد يشتمل الأمر على عواقب وخيمة.

وأوضح أن حكومة المملكة لديها خطة ومنظومة متكاملة للتعامل مع هذا النوع من التحديات.

ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية؛ منها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، بهدف رفع مستوى الوعي بها واستشراف الحلول الشمولية المبنيّة على التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.