تكنولوجيا: حملة مكافحة حظر الإعلانات على موقع YouTube لم تعد “تجربة صغيرة” بعد الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يونيو الماضي، أعلن موقع YouTube أنه يجري “تجربة صغيرة” على مستوى العالم حيث حث مجموعة فرعية صغيرة من الأشخاص الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات على تعطيلها إذا كانوا يريدون عرض المحتوى على النظام الأساسي.

وعلى ما يبدو، لم تعد هذه “تجربة صغيرة” بعد الآن. إذ يقول موقع YouTube الآن إنه يطلق جهدًا عالميًا للقضاء على أدوات حظر الإعلانات وتشجيع المستخدمين إما على السماح بالإعلانات أو الدفع مقابل YouTube Premium (حيث لا توجد إعلانات).

ويأتي هذا مباشرة من مدير الاتصالات في YouTube كريستوفر لوتون. عندما تواجه حظر الإعلانات على YouTube، سترى رسالة مثل تلك الموجودة في لقطة الشاشة أعلاه.

والجزء الأكثر أهمية هو: “يتم حظر تشغيل الفيديو ما لم يتم إدراج YouTube في القائمة المسموح بها أو يتم تعطيل أداة حظر الإعلانات“.

وكما هو متوقع، لديك خياران: السماح بالإعلانات أو تجربة YouTube Premium، وهذا كل شيء. لقد حدث التوسع في حظر YouTube لأدوات حظر الإعلانات تدريجيًا خلال الاسابيع الماضية.

وفقًا للوتون، فإن استخدام أدوات حظر الإعلانات ينتهك شروط خدمة النظام الأساسي. وقال: “تدعم الإعلانات نظامًا بيئيًا متنوعًا للمبدعين على مستوى العالم وتسمح للمليارات بالوصول إلى المحتوى المفضل لديهم على YouTube”.

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