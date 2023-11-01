تكنولوجيا: سامسونج تسجل أرباح محسنة للربع الثالث بفضل الطلب القوي على الهواتف الذكية الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت سامسونج تقرير أرباحها للربع الثالث وتظهر الأرقام إيرادات ربع سنوية قدرها 67.40 تريليون وون كوري (49.99 مليار دولار) وأرباح تشغيلية قدرها 2.43 تريليون وون كوري (1.80 مليار دولار).

تمثل أرقام الإيرادات انخفاضًا تدريجيًا بنسبة 12.3% على أساس سنوي ولكنها مرتفعة بنسبة 12% عن قيم الربع الثاني بينما ارتفع الربح التشغيلي بأكثر من 262% مقارنة بقيم الربع الثاني.

وقالت سامسونج أن قسم الهواتف المحمولة شهد مبيعات قوية لإصداراتها الرئيسية إلى جانب الطلب الجيد على شاشات الأجهزة المحمولة. وقللت أعمال الذاكرة في سامسونج من الخسائر بفضل زيادة الطلب على منتجاتها وارتفاع متوسط ​​أسعار البيع.

وبالنظر إلى قسم الهواتف المحمولة، سجلت سامسونج 30 تريليون وون كوري (22.26 مليار دولار) في الإيرادات الموحدة و3.04 تريليون وون كوري (2.25 مليار دولار) في الأرباح التشغيلية، وهو ما يزيد بنسبة 1.85% على أساس سنوي وبزيادة 8.8% مقارنة بالربع الثاني.

وكان هذا الانتعاش البسيط مدفوعًا بتحسن طلب المستهلكين في سوق الهواتف الذكية العالمية.

واستمرت سلسلة Galaxy S23 الرائدة من سامسونج وأحدث جيل من الأجهزة القابلة للطي في رؤية طلب قوي وحافظت على زخم قوي مقارنة بالربع السابق.

تتوقع سامسونج المزيد من النمو في سوق الهواتف الذكية مع اقتراب موسم العطلات في الربع الرابع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يرتفع الطلب على الأجهزة اللوحية مع الملحقات اللاسلكية مثل سماعات الأذن اللاسلكية والساعات الذكية.

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