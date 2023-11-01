مؤتمر Apple الأخير تم تصويره باستخدام iPhone 15 Pro Max بالكامل

استعمال iPhone 15 Pro Max أقامت Apple اليوم حدثًا خاصًا قصيرًا وغير عادي لتقديم جيل جديد من MacBook Pro وiMac بشريحة M3. كانت العرض الذي استمر 30 دقيقة والذي جاء بثيمة عيد الهالوين يشبه إلى حد كبير أي عرض تقديمي مسجل مسبقًا من Apple، مع استثناء تفصيل واحد: تم تصويره باستخدام iPhone 15 Pro Max.

تصوير حدث Mac الأخير باستخدام iPhone 15 Pro Max

تفاصيل التصوير:

في نهاية العرض، بعد أن شكر Tim Cook الجمهور، ظهرت رسالة على الشاشة تقول “تم تصوير هذا الحدث باستخدام iPhone وتم تحريره على Mac.” كان هناك أيضًا تنويه يقول أن “جميع المقدمين والمواقع ولقطات الطائرة بدون طيار” تم تصويرها باستخدام iPhone 15 Pro Max، على الرغم من أن Apple دائمًا قدمت كاميرا iPhone ككاميرا قادرة على تصوير أفلام بجودة “هوليوود”، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حدث كامل من Apple باستخدام iPhone.

الترويج لميزات الفيديو الجديدة:

بالطبع، هذه طريقة ذكية للترويج لميزات الفيديو الجديدة في iPhone 15 Pro. كانت أحدث إصدارات iPhone التي تم إطلاقها في سبتمبر هي الأولى التي تقوم بتسجيل الفيديو بتقنية ProRes Log بمعدل 60 إطارًا في الثانية. تجمع هذه التقنية بين الضغط المنخفض جدًا لتنسيق ProRes مع تنسيق اللون Log، الذي يُستخدم في صناعة السينما لتصحيح الألوان بدقة.

لمشاهدة المؤتمر

ميزات فريدة في iPhone 15 Pro:

هو أول هاتف ذكي في العالم يدعم ACES، أو نظام ترميز الألوان الأكاديمي، وهو معيار عالمي لتدفقات العمل اللونية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحترفين توصيل وحدات التخزين الخارجية باستخدام منفذ USB-C 3 لتسجيل الفيديوهات مباشرةً هناك، على iPhone 15 Pro Max يمكن للمستخدمين أيضًا تصوير الفيديوهات باستخدام تقريب بصري 5x.

عندما تم الإعلان عن iPhone 15 Pro، شاركت Apple مع المغنية Olivia Rodrigo، التي أطلقت فيديو موسيقي لأغنية “get him back!” تم تصويره بالكامل على iPhone 15 Pro Max. من غير الواضح ما إذا كانت Apple ستحدد تقليدًا لتسجيل أحداثها الخاصة على iPhone.

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