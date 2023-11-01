علوم وتكنولوجيا

ستستخدم Apple زجاجًا مُصبوبًا أخف وأفضل لكاميرات iPhone 16 pro للتقريب البصري

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محمود هاني 0 تبليغ

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ستتجه Apple إلى استخدام العدسات الزجاجية المُصبوبة لكاميرات iPhone 16 Pro للتقريب البصري Telephoto في عام 2024، ووفقًا لتقرير من سلسلة التوريد، ستغطي شركة Largan حصريًا احتياجات عدسات الـTelephoto للعام المقبل لهواتف Apple القادمة.

iPhone 16 Pro بكاميرات ذات عدسات جديدة

تعد العدسات الزجاجية المصبوبة أرق وأخف وزنًا مقارنة بالزجاج التقليدي عند نفس مسافة التكبير، وهذا يعني أنه يمكن دمج عدسة الزوم بقوة 120 مم من 15 Pro Max في iPhone 16 Pro الأصغر في عام 2024، مما يجعلها على قدم المساواة مع 16 Pro Max.

ستستخدم Apple زجاجًا مُصبوبًا أخف وأفضل لكاميرات iPhone 16 pro للتقريب البصري 2

تحضيرات Apple لموديلات iPhone Pro القادمة

بسبب تعقيد العدسات الزجاجية المصبوبة بشكل جوهري، بدأت Apple بالفعل في التحضير لموديلات iPhone Pro للعام المقبل، تشير التقارير إلى أن الشركة بصدد حجز سلسلة التوريد بأوامرها بشكل فعلي من اجل تغطية احتياج الشركة من العدسات للهواتف الجديدة

المصدر

المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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