إذا لم تكن تدفع مقابل المنتج فأنت المنتج – ميتا تقدم اشتراكات بدون اعلانات على Facebook وInstagram

إعلان ميتا عن طبقات مدفوعة الثمن خالية من الإعلانات لـ Facebook و Instagram تأتي في إطار توفير تجربة مستخدم أفضل وأكثر أمانًا، مع التركيز على حماية البيانات والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، فكرة الاشتراك المدفوع هي وسيلة تربح لكثير من الشركات بدلًا من الإعلانات، وأيضًا خيار ممتاز للمستخدم في الحصول على تجربة افضل من الموقع الذي يستعملونه، المهم الا تكون اموال هذه الاشتراكات تذهب الى جهات لا نحبها اطلاقًا.

خيارات اشتراك ميتا المدفوع

يمكن لمستخدمي Facebook و Instagram في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا الآن دفع €9.99 شهريًا للويب و€12.99 / شهريًا على نظامي iOS و Android للحصول على تجربة خالية من الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، ستغطي هذه الرسوم الشهرية جميع حسابات Facebook و Instagram المرتبطة التي يملكها مستخدم واحد حتى 1 مارس 2024، بعد هذا التاريخ ستكلف التجربة الخالية من الإعلانات على كل حساب مرتبط إضافي €6 / شهريًا على الويب و€8 / شهريًا على iOS و Android، ستظل التجربة المدعومة بالإعلانات والمجانية متاحة للمستخدمين على كلا المنصتين.

التزام ميتا بحماية بيانات المستخدمين والامتثال للوائح الأوروبية

تناقش البيان الصحفي الذي أصدرته ميتا التزامها بحفظ أمان معلومات المستخدمين وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR) وقانون الأسواق الرقمية (DMA). بدأت DMA تطبيقها في مايو واعتبرت Facebook كبوابة، أي منصة رقمية كبيرة تقدم خدمات أساسية في فئة شبكات التواصل الاجتماعي، مما اضطر ميتا للامتثال لالتزامات وحظر اللوائح بحلول 6 مارس 2024. تشمل قائمة الحظر التي وضعتها DMA الحظر على دمج البيانات المجمعة من خدمتين مختلفتين تتبعان لنفس الشركة وتتبع المستخدمين خارج خدمة المنصة الأساسية.

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