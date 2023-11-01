شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة تسلا من وفاة مستخدم سيارتها بسبب الطيار الآلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت هيئة محلفين فى كاليفورنيا أن شركة تسلا لم تكن مخطئة فى الحادث المميت الذى وقع عام 2019 والذى زُعم أنه شمل نظام الطيار الآلى الخاص بها، وفقا لتقرير engadget.

وتعد هذة أول محاكمة أمريكية فى قضية لشركة سيارات تدعى أن برنامج تسلا تسبب بشكل مباشر فى الوفاة، وزعمت الدعوى القضائية أن شركة تسلا قامت عن عمد بشحن سيارات بها نظام الطيار الآلي المعيب، مما أدى إلى حادث أسفر عن مقتل مالك الطراز 3 وإصابة راكبين بجروح خطيرة، حسبما ذكرت رويترز.

وفقًا للدعوى القضائية، كان ميكا لى البالغ من العمر 37 عامًا يقود سيارته Tesla Model 3 على طريق سريع خارج لوس أنجلوس بسرعة 65 ميلًا فى الساعة عندما انحرفت بشكل حاد عن الطريق واصطدمت بشجرة نخيل قبل أن تشتعل فيها النيران، وتوفى لى فى الحادث وتم رفع دعوى قضائية ضد الشركة مقابل 400 مليون دولار بالإضافة إلى تعويضات عقابية من قبل ملكية لى والضحيتين الباقيتين، بما فى ذلك صبى كان يبلغ من العمر 8 سنوات فى ذلك الوقت وتم نزع أحشائه فى الحادث، وفقًا لتقرير سابق من رويترز.

وجادل محامو المدعين بأن شركة تسلا باعت ل لى برنامجًا "تجريبيًا" معيبًا عندما اشترى طراز 3 فى عام 2019 والذى تم وصفه بأنه يتمتع بقدرة كاملة على القيادة الذاتية، وكان نظام FSD ولا يزال فى مرحلة تجريبية، وفى بيانه الافتتاحى قال محاميهم جوناثان مايكلز أيضًا أن "أمر التوجيه المفرط يمثل مشكلة معروفة فى تسلا".

وجادل دفاع تسلا بأنه لا يوجد مثل هذا العيب، وأن التحليل الذى استشهد به محامو المدعين لتحديد مشكلة التوجيه كان فى الواقع يبحث عن مشاكل كانت ممكنة من الناحية النظرية، وتم تصميم إصلاح لمنع حدوث ذلك نتيجة لهذا التحليل، وفقًا للشركة.

وألقى تسلا باللوم على خطأ بشرى فى الحادث، مشيرًا إلى الاختبارات التى أظهرت أن لى تناول الكحول قبل ركوب السيارة، وجادل بأنه ليس هناك يقين من أن الطيار الآلى كان قيد الاستخدام فى ذلك الوقت.

ووجدت هيئة المحلفين فى النهاية عدم وجود خلل، وتمت تبرئة تسلا اليوم، وواجهت شركة تسلا دعاوى قضائية بشأن نظام الطيار الآلى الخاص بها فى الماضى، ولكن هذه هى الأولى التى تنطوى على حالة وفاة، ومن المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة للعديد من الأشخاص الآخرين فى الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن يحدد حكم اليوم نغمة المحاكمة المقبلة.