تكنولوجيا: إطلاق جهاز توجيه الألعاب ASUS ROG Octopus 7 في الصين مقابل 4999 يوان (683 دولار)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ASUS عن جهاز ROG Octopus 7، وهو جهاز توجيه ألعاب عالي الأداء، وهو متوفر الآن للطلب المسبق بسعر 4999 يوان (683 دولار).

تم تصميم جهاز التوجيه هذا لتلبية احتياجات اللاعبين الأكثر تطلبًا. يوجد في قلب جهاز Octopus 7 شريحة Broadcom قوية رباعية النواة بسرعة استجابة 2.6 جيجاهرتز، تكملها ذاكرة عشوائية DDR4 بسعة 2 جيجابايت ووحدة تخزين فلاش بسعة 256 ميجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا ومستقرًا حتى في ظل الاستخدام المكثف.

وعلى الرغم من أنه لا يدعم نطاق 6 جيجاهرتز، إلا أنه قادر على تحقيق سرعات مذهلة، مع وصول متزامن ثلاثي النطاق إلى 13000 ميجابت في الثانية، وذلك بفضل دعمه لـ 4K QAM.

ومن ناحية الاتصال، فإن جهاز التوجيه مجهز جيدًا بمنفذين 10 جيجا وأربعة منافذ 2.5 جيجا للاتصالات السلكية عالية السرعة، بالإضافة إلى منافذ USB 3.0 وUSB 2.0.

يتميز الجهاز بمجموعة من الميزات لتعزيز تجارب الألعاب، بما في ذلك تسريع اللعبة ثلاثي الأطراف، وسبعة تأثيرات إضاءة قابلة للتخصيص لتوفير جو غامر، ونظام أمان AiProtection Pro لحماية الشبكة من الدرجة التجارية.

وتتيح تقنية AiMesh 2.0 التجوال السلس عبر المنازل الكبيرة، مما يضمن اتصالاً متسقًا في جميع الأنحاء.

وبالنسبة للسرعة اللاسلكية، يوفر Octopus 7 سرعة 1376 ميجابت في الثانية على نطاق 2.4 جيجا هرتز و 5764 ميجابت في الثانية على كل من نطاقي 5 جيجاهرتز، مع دعم جميع النطاقات 4T4R (أربعة أجهزة إرسال وأربعة أجهزة استقبال).

تم تصميم الهوائيات الثمانية غير القابلة للإزالة الخاصة بجهاز التوجيه بشكل استراتيجي لتغطية المناطق الميتة للإشارات، مما يزيد من وصول الشبكة اللاسلكية.

وتؤكد ASUS أيضًا على الإدارة الحرارية للجهاز من خلال مشتت حراري من الألومنيوم متعدد الطبقات وطلاء نانو كربون لتحسين كفاءة التبريد.

اما عن التصميم، يتميز مظهر جهاز التوجيه بشكل قوي، تمامًا مثل أدائه، مع غطاء علوي من الأكريليك شبه الشفاف منقوش من ROG، وإضاءة الشعار، وشبكة مميزة لتبديد الحرارة.

يعد جهاز التوجيه هذا بإعطاء الأولوية لحركة مرور الألعاب من خلال تقنية ROG GAME FIRST IV الحصرية من ASUS، مما قد يؤدي إلى تقليل زمن الوصول بنسبة 43%. ويتضمن جهاز التوجيه أيضًا ميزات مثل Mobile Gaming Mode، والتي يمكن تفعيلها بسهولة من خلال التطبيق لتقليل زمن الوصول.

وبفضل التكوين الشامل للمنافذ، ودعم تجميع الروابط، والقدرة على توصيل الأجهزة عالية السرعة، يبرز ROG Octopus 7 كقطعة مركزية هائلة لأي إعداد ألعاب.

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