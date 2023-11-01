شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. أطلق الاتحاد السوفييتى مركبة "المريخ 1" فى الأول من نوفمبر 1962 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زى النهارده" منذ 61 عاما، أطلق الاتحاد السوفييتى المركبة الفضائية "المريخ 1" فى مهمة للطيران بالقرب من الكوكب الأحمر، فى الأول من نوفمبر 1962، ورغم أن الأمر انتهى بها الأمر بالتحليق فوق المريخ، إلا أن المهمة لم تكن ناجحة تمامًا، وفقًا لموقع space.

وبعد انفصال المريخ 1 عن الصاروخ، نشر ألواحه الشمسية وبدأ بالتوجه نحو المريخ، وعندما كان مراقبو المهمة يفحصون القياس عن بعد الذى أرسلته إلى الأرض، اكتشفوا أن المريخ 1 قد أحدث تسربًا فى أحد صمامات الغاز التى تتحكم فى اتجاه المركبة الفضائية.

وبدون نظام توجيه عملى، واجهت مركبة الفضاء "المريخ 1" صعوبة فى توجيه هوائياته فى الاتجاه الصحيح، وفقدت الاتصال بالأرض عندما كانت فى منتصف الطريق إلى المريخ.