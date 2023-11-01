شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" لن يسمح بمحتوى خال من الإعلانات أو الاشتراك فى بريميم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوسع موقع يوتيوب جهوده للقضاء على أدوات حظر الإعلانات، وقال مدير اتصالات يوتيوب كريستوفر لوتون، في بيان مقدم إلى The Verge، إن المنصة "أطلقت جهدًا عالميًا" لتشجيع المستخدمين على السماح بالإعلانات أو تجربة YouTube Premium.

وإذا واجهت الحظر الذى يفرضه يوتيوب، فقد ترى إشعارًا يقول "يتم حظر تشغيل الفيديو ما لم يتم إدراج YouTube في القائمة المسموح بها أو يتم تعطيل أداة حظر الإعلانات، ويتضمن أيضًا مطالبة بالسماح بالإعلانات أو تجربة YouTube Premium ، وقد تتلقى مطالبات بشأن موقف YouTube من أدوات حظر الإعلانات، ولكن لا يزال بإمكانك مشاهدة مقطع فيديو، على الرغم من أنه بالنسبة لأحد موظفى Verge ، يقوم YouTube الآن بحظرهم بالكامل في كل مرة تقريبًا.

وأكد موقع YouTube أنه تم تعطيل مقاطع الفيديو للمستخدمين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات في يونيو، لكن لوتون وصفها بأنها مجرد "تجربة صغيرة على مستوى العالم" في ذلك الوقت.

والآن، قام موقع YouTube بتوسيع هذا الجهد. على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجد المزيد من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أدوات حظر الإعلانات أنفسهم غير قادرين على مشاهدة مقاطع فيديو YouTube، مع منشور من Android Authority يسلط الضوء على الزيادة في التقارير.

ويؤكد لوتون أن "استخدام أدوات حظر الإعلانات" ينتهك شروط خدمة النظام الأساسي، مضيفًا أن "الإعلانات تدعم نظامًا بيئيًا متنوعًا من المبدعين على مستوى العالم وتسمح للمليارات بالوصول إلى المحتوى المفضل لديهم على YouTube".

وأجرى موقع YouTube عدة تغييرات على طريقة عمل الإعلانات على نظامه الأساسي هذا العام، و قدمت الشركة إعلانات مدتها 30 ثانية غير قابلة للتخطي على تطبيقها التلفزيوني في شهر مايو، وبدأت لاحقًا في تجربة فواصل إعلانية أطول ولكن أقل تكرارًا على التلفزيون أيضًا.

ومن المحتمل أن يأمل موقع YouTube أن تؤدي الفواصل الإعلانية الطويلة إلى دفع المزيد من المستخدمين إلى الاشتراك في اشتراك YouTube Premium الخالي من الإعلانات، ولكن ارتفاع السعر بمقدار دولارين وإيقاف خطة Premium Lite الأرخص قد يجعل الخيار أقل جاذبية.