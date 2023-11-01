تكنولوجيا: إطلاق تحديث Windows 11 2023 مع توفير برنامج Copilot AI لمستخدمين أكثر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت مايكروسوفت اليوم في طرح تحديث Windows 11 2023، والذي يضيف بعض الميزات البسيطة، بالإضافة إلى برنامج Copilot وتطبيقاته الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر.

جدير بالذكر ان شركة مايكروسوفت كانت قد قامت بإصدار تحديث رئيسي لنظام Windows 11 في 26 سبتمبر، ولكن اتضح أن هذا الإصدار كان في الأساس مجرد معاينة للذكاء الاصطناعي مخصصة لتحديث Windows 11 22H2 من العام الماضي.

وبالتالي، لم يصل برنامج Copilot فعليًا إلى معظم مستخدمي Windows خلال الأسابيع الماضية.

كان تعامل مايكروسوفت مع برنامج Copilot محيرًا منذ البداية. فقد سمعنا لأول مرة أنه سيصل باسم “Windows Copilot” في شهر مايو، حيث يضع بشكل أساسي ميزات الذكاء الاصطناعي التي رأيناها على Edge Copilot والأدوات المماثلة مباشرة في قلب Windows.

وانتهى الأمر بـ Copilot ليكون نجم حدث Surface الأخير لشركة مايكروسوفت، حيث احتلت الأجهزة الفعلية المركز الثاني بعد طموحات الذكاء الاصطناعي للشركة.

لذا، إذا كنت متشوقًا للحصول على Copilot، فتأكد من بدء تحديث Windows Update. بالإضافة إلى ذلك، يقوم تحديث Windows 11 2023 بتحويل تطبيق الدردشة المدمج إلى Microsoft Teams، والذي سيتواجد في شريط المهام بشكل افتراضي.

ستتمكن أيضًا من العثور على مكونات Windows 11 ضمن تصنيف “النظام” الجديد في قسم “جميع التطبيقات” بقائمة “ابدأ“. ستكون مكونات النظام هذه أيضًا ضمن صفحة جديدة في تطبيق الإعدادات ضمن قسم النظام.

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