تكنولوجيا: هاتف OnePlus 12 يجلب مستشعر Sony Lytia الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات مصورة لإعلان تشويقي عن خطط وان بلس لدعم هاتف OnePlus 12 بمستشعر Sony Lytia الجديد الذي يتميز بتقنية تكديس اثنان من طبقات الترانزستورز في مستشعر CMOS.

تحقق وان بلس الريادة في هاتفها القادم OnePlus 12 الذي يتضمن مستشعر سوني الجديد “Sony Lytia” والذي يتميز بتقنية التكديس لاثنان من تقنية الطبقات بيكسل الترانزستور التي تتميز بطبقات منفصلة من الترانزستور والديود الضوئي والتي تتيح إلتقاط كم أكبر من الإضاءة.

ولقد إستخدمت وان بلس مستشعر Sony Lytia 808 في الكاميرة الرئيسية لهاتفها القابل للطي OnePlus Open، بينما تشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 12 يأتي بمستشعر Lytia جديد.

ومن المقرر أن يتوفر مستشعر سوني Lytia الجديد في إصدارات جديد من BBK وOppo وvivo، لذا من المتوقع أن يتم دعم هواتف Find X6، وvivo X100 بنفس التقنية في المستشعر في الكاميرات الرئيسية.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف OnePlus 12 يأتي بمستشعر Sony IMX966 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر OmniVision OV64B بعدسات telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus 12 يأتي بشاشة LTPO OLED مطورة من BOE، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في حدث يعقد في السوق الصيني الشهر المقبل.

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