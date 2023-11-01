شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على بابا تطلق نموذجا مطورا للذكاء الاصطناعى ومنصة خدمة GenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة علي بابا نسخة مطورة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للتنافس مع أمازون ومايكروسوفت، يطلق عليه Tongyi Qianwen 2.0، وهو أكبر نموذج لغوي كبير في مجال الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية في الصين (LLM)، وهي التكنولوجيا الأساسية لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن Tongyi Qianwen 2.0 هو "ترقية كبيرة عن سابقتها"، والتي تم تقديمها في أبريل من هذا العام.

وقال ذراع الحوسبة السحابية التابع لشركة علي بابا إن النموذج الجديد يحتوي على "مئات المليارات" من المعلمات - وهو معيار يستخدم لقياس قوة نموذج الذكاء الاصطناعي - مما يجعله أحد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم بهذا المقياس.

يحتوي منافسها Hunyuan AI من Tencent على أكثر من 100 مليار معلمة، ويحتوي نموذج GPT-3 AI من أوبن إيه أي، المدعوم من مايكروسوفت على 175 مليار معلمة، ويحتوي نموذج Llama 2 الخاص بـ Meta Platform على 70 مليار معلمة.





قدرات تونجي كيانوين 2.0وقالت علي بابا إن Tongyi Qianwen 2.0 "يُظهر قدرات رائعة في فهم التعليمات المعقدة وكتابة النصوص والتفكير والحفظ ومنع الهلوسة"، والهلوسة هي المفهوم الذي تقدم فيه روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة بطريقة مقنعة.

وقالت علي بابا أيضًا إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها مصمم لتطبيقات في صناعات واستخدامات محددة – مثل الاستشارات القانونية والتمويل.

أطلقت الشركة ما مجموعه ثمانية نماذج للذكاء الاصطناعي للترفيه والرعاية الصحية.

تم دمج Tongyi Qianwen السابق في حلين – Qwen-VL وQwen-VL-Chat، وفقًا لـ "علي بابا"، يمكن لـ Qwen-VL الرد على الاستفسارات المفتوحة المتعلقة بصور مختلفة وإنشاء تسميات توضيحية للصور.

كذلك يمكن لـ Qwen-VL-Chat المشاركة في "تفاعلات معقدة" مثل مقارنة مدخلات الصور المتعددة والإجابة على عدة جولات من الأسئلة.



منصة خدمة علي بابا GenAI منصة خدمة علي بابا GenAI وأعلنت الشركة أيضًا عن منصة خدمة GenAI التي ستسمح للشركات ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، باستخدام بياناتها الخاصة.

سيتنافس العرض مع Azure OpenAI Studio من Microsoft وBedrock من Amazon Web Service.