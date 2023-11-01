تكنولوجيا: iQOO تحدد 7 من نوفمبر للإعلان عن هاتف iQOO 12 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد علامة iQOO التجارية مؤتمرها القادم في الصين لكشف النقاب عن سلسلة iQOO 12، كما تخطط الشركة لإطلاق الإصدار الرئيسي iQOO 12 في السوق الهندي في نفس اليوم.

لم يؤكد الإعلان التشويقي الذي نشر من iQOO على أن إصدار Pro سينطلق أيضاً في السوق الهندي في 7 من نوفمبر، حيث حددت الشركة هاتف iQOO 12 في إعلانها الرسمي.

ولقد إتخذت الشركة الإستراتيجية ذاتها في إصدارها السابق iQOO 11 Pro، حيث لم ينطلق هذا الإصدار في السوق الهندي.

ولقد أكدت الشركة في تفاصيل سابقة على دعم سلسلة iQOO 12 برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 3، لذا قد يكون من أولى الإصدارات التي تنطلق للأسواق العالمية برقاقة كوالكوم.

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