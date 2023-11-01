شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحقق فى مشكلات سماعات الرأس Quest 3 بعد شكاوى تتبع وحدة التحكم فى الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق Meta في تقارير عن مشكلات التتبع التي أفسدت سماعة الرأس Quest 3 VR الخاصة بها بعد شكاوى المستخدمين من أن أداء تتبع وحدة التحكم "أسوأ بكثير من Quest 2" في بعض الألعاب ، وفقا لتقرير theverge.

في منتديات مجتمع Meta، أبلغ المستخدم NotDream عن مشكلات تتعلق بتتبع الأداء على وحدات التحكم Quest 3 أثناء لعب Gorilla Tag (لعبة VR تتطلب من المستخدمين الجري والقفز والتسلق عن طريق تحريك أذرعهم) مدعيًا أنهم "يفقدون التتبع أثناء حركة اليد متوسطة السرعة إلى سريعة مثل رمي الكرة أو الإمساك بها.

وقال NotDream: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للألعاب والأنشطة التي تتضمن حركة يد سريعة الوتيرة، نظرًا لأنها ليست موثوقة تقريبًا مثل أداء تتبع وحدة التحكم Quest 2".

ويزعم أعضاء المنتدى الآخرون في نفس الموضوع أنهم واجهوا مشكلات تتبع مماثلة عبر عناوين VR الأخرى مثل Beatsaber و Supernatura l و Tennis Esports ، جاء تعليق واحد من أحد مطوري الألعاب (المعروف باسم كاروتستين) لـ Eleven Table Tennis يدعي أن المشكلات تنبع من ترتيب LED الموجود على وحدة التحكم.

وقال كاروتستيان: "كم أتمنى أن تتم دعوة مطوري الألعاب الرياضية إلى الطاولة عند مناقشة تصميم وحدات التحكم"، مضيفًا أن "هناك مستخدمين يلتزمون ببساطة بسماعات الرأس Quest2 الخاصة بهم ويعيدون سماعات Quest3 الخاصة بهم بسبب مشكلات التتبع."

كما ذكرت New World Notes ، تم أيضًا نشر الشكاوى على Reddit في الأسابيع القليلة الماضية مما يعكس مشاكل تتبع مماثلة ، وتبدو المشكلات ملحوظة بشكل خاص بالنسبة للاعبين التنافسيين الذين يستخدمون المحولات وهى ملحقات وحدة التحكم مثل مقابض الضرب التي تجعل اللعب يبدو أكثر طبيعية.

ردًا على منشور NotDream، قال فريق Meta Quest Support إن الفريق يحقق بنشاط في مشكلات التتبع ويعمل على تحسين الأداء، خاصة "لللاعبين التنافسيين" عبر عناوين مثل Gorilla Tag و Supernatural و IB Cricket و Eleven Table Tennis .

ومن المتوقع أن يتم نشر بعض هذه التحسينات في الإصدارات القادمة ، ولقد تواصلنا مع ميتا للحصول على مزيد من المعلومات حول سبب مشكلات التتبع ولتوضيح متى سيتم إصدار الإصلاح.